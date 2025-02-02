Жители ЯНАО просят отказаться от квадрокоптеров на Дне оленевода

Жители Надыма (ЯНАО) попросили организаторов Дня оленевода ограничить количество квадрокоптеров или вообще отказаться от них на празднике. По их мнению, летающие устройства пугают оленей, разгоняют упряжки и забирают победу у тундровиков.
«Уважаемые организаторы Дня оленевода, на носу праздник. Ограничьте, пожалуйста, количество квадрокоптеров на празднике до минимума. В идеале, чтобы их совсем не было. Оленеводы приезжают поучаствовать на соревнованиях со всего округа, а квадрокоптеры разгоняют упряжки во время гонок. В прошлом году один участник из-за этого вылетел из саней и получил травмы! Оленеводы теряют призовые места и награды!» — написал ямалец в группе «Мой Надым» VK.
Многие жители его поддержали. Дочь одной из наездниц попросила не брать на праздник собак. По ее словам, собаки, чувствуя запах оленей, начинают рваться с поводка, лаять, а некоторые даже выбегают на трассу. «Было так, что мама хорошо шла к финишу и перед крайними быками выскочила собака — хозяин упустил. Олени потеряли скорость, замешкались», — написала девушка.
День оленевода на Ямале будет идти два месяца. Праздник будет передвигаться по городам и муниципалитетам округа. Полный список дат проведения главного праздника — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!