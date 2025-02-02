02 февраля 2025
01 февраля 2025
31 января 2025

Жители ЯНАО просят отказаться от квадрокоптеров на Дне оленевода

© Служба новостей «URA.RU»
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Надымчане утверждают, что квадрокоптеры пугают оленей
Надымчане утверждают, что квадрокоптеры пугают оленей Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) попросили организаторов Дня оленевода ограничить количество квадрокоптеров или вообще отказаться от них на празднике. По их мнению, летающие устройства пугают оленей, разгоняют упряжки и забирают победу у тундровиков.

«Уважаемые организаторы Дня оленевода, на носу праздник. Ограничьте, пожалуйста, количество квадрокоптеров на празднике до минимума. В идеале, чтобы их совсем не было. Оленеводы приезжают поучаствовать на соревнованиях со всего округа, а квадрокоптеры разгоняют упряжки во время гонок. В прошлом году один участник из-за этого вылетел из саней и получил травмы! Оленеводы теряют призовые места и награды!» — написал ямалец в группе «Мой Надым» VK.

Многие жители его поддержали. Дочь одной из наездниц попросила не брать на праздник собак. По ее словам, собаки, чувствуя запах оленей, начинают рваться с поводка, лаять, а некоторые даже выбегают на трассу. «Было так, что мама хорошо шла к финишу и перед крайними быками выскочила собака — хозяин упустил. Олени потеряли скорость, замешкались», — написала девушка.

День оленевода на Ямале будет идти два месяца. Праздник будет передвигаться по городам и муниципалитетам округа. Полный список дат проведения главного праздника — в материале URA.RU.

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Жители Надыма (ЯНАО) попросили организаторов Дня оленевода ограничить количество квадрокоптеров или вообще отказаться от них на празднике. По их мнению, летающие устройства пугают оленей, разгоняют упряжки и забирают победу у тундровиков. «Уважаемые организаторы Дня оленевода, на носу праздник. Ограничьте, пожалуйста, количество квадрокоптеров на празднике до минимума. В идеале, чтобы их совсем не было. Оленеводы приезжают поучаствовать на соревнованиях со всего округа, а квадрокоптеры разгоняют упряжки во время гонок. В прошлом году один участник из-за этого вылетел из саней и получил травмы! Оленеводы теряют призовые места и награды!» — написал ямалец в группе «Мой Надым» VK. Многие жители его поддержали. Дочь одной из наездниц попросила не брать на праздник собак. По ее словам, собаки, чувствуя запах оленей, начинают рваться с поводка, лаять, а некоторые даже выбегают на трассу. «Было так, что мама хорошо шла к финишу и перед крайними быками выскочила собака — хозяин упустил. Олени потеряли скорость, замешкались», — написала девушка. День оленевода на Ямале будет идти два месяца. Праздник будет передвигаться по городам и муниципалитетам округа. Полный список дат проведения главного праздника — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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