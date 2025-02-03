03 февраля 2025

Челябинский эколог Безруков предложил строить приюты для собак за городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Общественно-делового центра «Конгресс-холл». Челябинск, собака, осторожно злая собака
Приюты для животных нужно размещать вне жилых кварталов Фото:

Приюты для животных нужно размещать вне жилых кварталов и иметь полный доступ для контроля. Своими мыслями на этот счет поделился с URA.RU глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«Сам будущий приют должен располагаться не в жилых районах (микрорайонах городов), дабы избежать не всегда приятного соседства для их жителей. Необходимо, чтобы контролирующие органы видели условия, в которых находятся животные, как их кормят, как оказывают медицинскую помощь, и самое главное — как и куда их пристраивают. Доступ должен быть безусловным», — подчеркнул Безруков.

Эколог отметил, что накануне президент России Владимир Путин поручил проработать механизм предоставления земельных участков для строительства приютов для животных. Поэтому нужны общие правила, чтобы жители не беспокоились из-за стай бродячих собак, а сами животные не пострадали. Так, к примеру, социально ориентированные НКО, которые будут заниматься организацией приютов, должны к этому времени работать уже несколько лет. Нюансы реализации поручения должны тщательно продумать представители правительства, общественники, депутаты и эксперты.

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Приюты для животных нужно размещать вне жилых кварталов и иметь полный доступ для контроля. Своими мыслями на этот счет поделился с URA.RU глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Сам будущий приют должен располагаться не в жилых районах (микрорайонах городов), дабы избежать не всегда приятного соседства для их жителей. Необходимо, чтобы контролирующие органы видели условия, в которых находятся животные, как их кормят, как оказывают медицинскую помощь, и самое главное — как и куда их пристраивают. Доступ должен быть безусловным», — подчеркнул Безруков. Эколог отметил, что накануне президент России Владимир Путин поручил проработать механизм предоставления земельных участков для строительства приютов для животных. Поэтому нужны общие правила, чтобы жители не беспокоились из-за стай бродячих собак, а сами животные не пострадали. Так, к примеру, социально ориентированные НКО, которые будут заниматься организацией приютов, должны к этому времени работать уже несколько лет. Нюансы реализации поручения должны тщательно продумать представители правительства, общественники, депутаты и эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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