Федеральные политологи оценили первый год работы губернатора ХМАО Кухарука

Глава ХМАО Кухарук укрепил доверие жителей и элит
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политологи назвали успехи губернатора ХМАО Кухарука за первый год работы
Политологи назвали успехи губернатора ХМАО Кухарука за первый год работы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук успешно завершил первый год работы, укрепив доверие жителей и элит. Такие оценки привели федеральные политологи в беседе с URA.RU. По их мнению, глава региона системно решает задачи развития округа и занимает стабильное место в топ-10 рейтинга губернаторов России.

«Кухарук быстро вошел в курс дела, отчасти благодаря происхождению из ХМАО и плотному взаимодействию в рамках „Тюменской матрешки“. Большую роль сыграли дружеские отношения с губернаторами Александром Моором и Дмитрием Артюховым, которые активно его поддержали», — отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он подчеркнул, что губернатор создал эффективную команду, завоевал уважение жителей и элит, а его характер способствует принятию взвешенных решений.

Директор коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев обратил внимание на устойчивую репутацию главы региона. «Весь год Кухарук продержался в топ-10 по репутации российских губернаторов. Благодаря своей работе набрать такие значения репутации — это очень высокий результат. Он подтвердил ожидания и системно реализует заявленные цели», — сказал эксперт.

Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов добавил, что губернатор устранил дублирование полномочий в правительстве и преодолел внутриэлитные конфликты. «За год он продемонстрировал динамичный политический стиль. Производя изменения в структуре правительства, Кухарук прежде всего расширяет полномочия менеджеров, уже показавших свою компетентность. Кроме того, устраняется дублирование функций, управление регионом становится более логичным. Его взаимодействие с элитой характеризуется высокой эффективностью: преодолены многие конфликты, налажено системное взаимодействие с бизнесом», — подчеркнул политолог. По мнению экспертов, за первый год работы Кухарук заложил основу для дальнейшего развития округа.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук был избран главой Югры ровно год назад — 8 сентября. Он стал третьим по счету губернатором региона. На выборах за него проголосовали большинство депутатов окружной думы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук успешно завершил первый год работы, укрепив доверие жителей и элит. Такие оценки привели федеральные политологи в беседе с URA.RU. По их мнению, глава региона системно решает задачи развития округа и занимает стабильное место в топ-10 рейтинга губернаторов России. «Кухарук быстро вошел в курс дела, отчасти благодаря происхождению из ХМАО и плотному взаимодействию в рамках „Тюменской матрешки“. Большую роль сыграли дружеские отношения с губернаторами Александром Моором и Дмитрием Артюховым, которые активно его поддержали», — отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он подчеркнул, что губернатор создал эффективную команду, завоевал уважение жителей и элит, а его характер способствует принятию взвешенных решений. Директор коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев обратил внимание на устойчивую репутацию главы региона. «Весь год Кухарук продержался в топ-10 по репутации российских губернаторов. Благодаря своей работе набрать такие значения репутации — это очень высокий результат. Он подтвердил ожидания и системно реализует заявленные цели», — сказал эксперт. Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов добавил, что губернатор устранил дублирование полномочий в правительстве и преодолел внутриэлитные конфликты. «За год он продемонстрировал динамичный политический стиль. Производя изменения в структуре правительства, Кухарук прежде всего расширяет полномочия менеджеров, уже показавших свою компетентность. Кроме того, устраняется дублирование функций, управление регионом становится более логичным. Его взаимодействие с элитой характеризуется высокой эффективностью: преодолены многие конфликты, налажено системное взаимодействие с бизнесом», — подчеркнул политолог. По мнению экспертов, за первый год работы Кухарук заложил основу для дальнейшего развития округа. Ранее URA.RU писало, что Кухарук был избран главой Югры ровно год назад — 8 сентября. Он стал третьим по счету губернатором региона. На выборах за него проголосовали большинство депутатов окружной думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...