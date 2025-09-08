Федеральные политологи оценили первый год работы губернатора ХМАО Кухарука

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук успешно завершил первый год работы, укрепив доверие жителей и элит. Такие оценки привели федеральные политологи в беседе с URA.RU. По их мнению, глава региона системно решает задачи развития округа и занимает стабильное место в топ-10 рейтинга губернаторов России.
«Кухарук быстро вошел в курс дела, отчасти благодаря происхождению из ХМАО и плотному взаимодействию в рамках „Тюменской матрешки“. Большую роль сыграли дружеские отношения с губернаторами Александром Моором и Дмитрием Артюховым, которые активно его поддержали», — отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он подчеркнул, что губернатор создал эффективную команду, завоевал уважение жителей и элит, а его характер способствует принятию взвешенных решений.
Директор коммуникационного агентства Generation Brand & Communications Борис Григорьев обратил внимание на устойчивую репутацию главы региона. «Весь год Кухарук продержался в топ-10 по репутации российских губернаторов. Благодаря своей работе набрать такие значения репутации — это очень высокий результат. Он подтвердил ожидания и системно реализует заявленные цели», — сказал эксперт.
Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов добавил, что губернатор устранил дублирование полномочий в правительстве и преодолел внутриэлитные конфликты. «За год он продемонстрировал динамичный политический стиль. Производя изменения в структуре правительства, Кухарук прежде всего расширяет полномочия менеджеров, уже показавших свою компетентность. Кроме того, устраняется дублирование функций, управление регионом становится более логичным. Его взаимодействие с элитой характеризуется высокой эффективностью: преодолены многие конфликты, налажено системное взаимодействие с бизнесом», — подчеркнул политолог. По мнению экспертов, за первый год работы Кухарук заложил основу для дальнейшего развития округа.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук был избран главой Югры ровно год назад — 8 сентября. Он стал третьим по счету губернатором региона. На выборах за него проголосовали большинство депутатов окружной думы.
