Челябинские энергетики оценили действия двух подростков, обгоревших под ЛЭП

Энергетики челябинского филиала ПАО «Россети Урал» оценили действия подростков Александра Коптелова и Никиту Шляхтина, которые обгорели при ударе тока под линией электропередачи (ЛЭП) в Миассе. Несчастный случай внимательно изучила созданная комиссия. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, энергетики продолжат отстаивать свою позицию в суде.
«По материалам расследования комиссия пришла к выводу, что причинами несчастного случая стало несоблюдение личной безопасности пострадавших и приближение удилища к токоведущим частям на недопустимое расстояние. Также последствия вызваны игнорированием пострадавшими информации, полученной на уроках ОБЖ в школах об опасности приближения к электроустановкам», — рассказали URA.RU в филиале «Россети Урал».
В результате инцидента 28 мая 2020 года подростки попали под напряжение и обгорели. Шляхтин получил термический ожог лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа первой и второй степеней, Коптелов — термический ожог третьей степени площадью 70 %. Током 15-летних подростков ударило, когда Коптелов начал распутывать леску с поплавком на пятиметровой удочке. При этом он перемещал предмет, по словам собеседников URA.RU, из вертикального положения в горизонтальное. Дети услышали стрекочущий звук, увидели вспышку, их ослепило и оглушило.
«В том месте расстояние от опоры до берега реки Миасс составляет 211 метров. От места несчастного случая до берега реки — семь метров. Берег в месте пересечения воздушной линии 110 киловольт „Миасс — Тургояк, 1 цепь“ заболочен и порос камышом и осокой. От места несчастного случая до чистой воды, пригодной для рыбной ловли, 25 метров. Там нет активного пешеходного трафика. Место, где произошел несчастный случай, является охранной зоной ЛЭП 110 киловольт», — пояснили URA.RU энергетики.
Они утверждают, что место осматривается с частотой раз в год, и нарушений не выявлено. В момент несчастного случая на месте имелся ранее установленный знак безопасности «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!». После инцидента в 2022 году дополнительно смонтировали щит «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!». В январе 2025 года выяснилось, что стойку спили, о чем поступило заявление в полицию.
Адвокат одного из пострадавших Сергей Гаврюшкин отметил, что СКР отказал в возбуждении уголовного дела. В настоящий момент отказ обжалуется в областном суде. Пострадавшие пытаются взыскать с энергетиков компенсацию в размере 10 млн рублей.
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