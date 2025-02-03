03 февраля 2025

В Миассе обгоревшие под ЛЭП подростки добиваются компенсации от энергетиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Расстояние проводов до земли на месте происшествия станет предметом спора в областном суде
Расстояние проводов до земли на месте происшествия станет предметом спора в областном суде Фото:

В Миассе (Челябинская область) подростки Александр Коптелов и Никита Шляхтин, обгорев от удара током от линии электропередачи, добиваются компенсации энергетиков. Как URA.RU рассказал адвокат Сергей Гаврюшкин, один из подростков в результате лишился части руки, предстоит две операции, второму снятся кошмары. Инцидент произошел в мае 2020 года, но суды продолжаются до сих пор.

«Трагедия случилась 28 мая. Ребята шли по тропе с рыбалки напротив дома № 29 по улице Кураева. И в месте, где произошло провисание проводов, их ударило током», — рассказал URA.RU Гаврюшкин.

Инцидент произошел возле ЛЭП компании «Россети Урал». Сейчас адвокат обжалует в Челябинском областном суде отказ в возбуждении уголовного дела. По документу, который имеется в распоряжении URA.RU, можно восстановить ход произошедшего — так, как его описывает пострадавшая сторона.

«При неорганизованной рыбалке 15-летний Коптелов случайно задел удочкой высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем он и стоявший с ним Шляхтин получили удар электрическим током. Шляхтину поставлен диагноз: термический ожог лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа 1 и 2 степени, Коптелову — термический ожог 3 степени площадью 70 %», — пояснил в жалобе Гаврюшкин.

Юрист сослался на протокол осмотра местности, составленный старшим следователем Андреем Матаковым. В бумаге говорится, что «провода свисают вниз. На одном из проводов видны следы плавления в виде полос». На провисание также указал инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России.

В протоколе указано наличие предупреждающей таблицы о запрете рыбалки в связи с опасностью быть ударенным током. Гаврюшкин заметил, что в документе не говорится, где именно таблица располагалась, не указано расстояние до нее. Шляхтин во время опроса пояснил, что в момент происшествия предупреждающих знаков не было.

В материалах доследственной проверки имеются показания главного инженера «Златоустовских электрических сетей» («ЗЭС») Виктора Гладких. Сотрудник утверждал, что по данным 2019 года, расстояние от земли до проводов составляло шесть метров. С его слов, это допустимое расстояние. Однако коллега Гладких, начальник Миасского района электрических сетей «ЗЭС» Евгений Родионов, заявил, что минимально допустимый габарит пересечения — семь метров.

В настоящий момент потерпевшие пытаются взыскать с энергетиков крупную сумму компенсации. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского филиала компании «Россети Урал», ответ готовится.

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В Миассе (Челябинская область) подростки Александр Коптелов и Никита Шляхтин, обгорев от удара током от линии электропередачи, добиваются компенсации энергетиков. Как URA.RU рассказал адвокат Сергей Гаврюшкин, один из подростков в результате лишился части руки, предстоит две операции, второму снятся кошмары. Инцидент произошел в мае 2020 года, но суды продолжаются до сих пор. «Трагедия случилась 28 мая. Ребята шли по тропе с рыбалки напротив дома № 29 по улице Кураева. И в месте, где произошло провисание проводов, их ударило током», — рассказал URA.RU Гаврюшкин. Инцидент произошел возле ЛЭП компании «Россети Урал». Сейчас адвокат обжалует в Челябинском областном суде отказ в возбуждении уголовного дела. По документу, который имеется в распоряжении URA.RU, можно восстановить ход произошедшего — так, как его описывает пострадавшая сторона. «При неорганизованной рыбалке 15-летний Коптелов случайно задел удочкой высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем он и стоявший с ним Шляхтин получили удар электрическим током. Шляхтину поставлен диагноз: термический ожог лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа 1 и 2 степени, Коптелову — термический ожог 3 степени площадью 70 %», — пояснил в жалобе Гаврюшкин. Юрист сослался на протокол осмотра местности, составленный старшим следователем Андреем Матаковым. В бумаге говорится, что «провода свисают вниз. На одном из проводов видны следы плавления в виде полос». На провисание также указал инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России. В протоколе указано наличие предупреждающей таблицы о запрете рыбалки в связи с опасностью быть ударенным током. Гаврюшкин заметил, что в документе не говорится, где именно таблица располагалась, не указано расстояние до нее. Шляхтин во время опроса пояснил, что в момент происшествия предупреждающих знаков не было. В материалах доследственной проверки имеются показания главного инженера «Златоустовских электрических сетей» («ЗЭС») Виктора Гладких. Сотрудник утверждал, что по данным 2019 года, расстояние от земли до проводов составляло шесть метров. С его слов, это допустимое расстояние. Однако коллега Гладких, начальник Миасского района электрических сетей «ЗЭС» Евгений Родионов, заявил, что минимально допустимый габарит пересечения — семь метров. В настоящий момент потерпевшие пытаются взыскать с энергетиков крупную сумму компенсации. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского филиала компании «Россети Урал», ответ готовится.
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