В Миассе обгоревшие под ЛЭП подростки добиваются компенсации от энергетиков

В Миассе (Челябинская область) подростки Александр Коптелов и Никита Шляхтин, обгорев от удара током от линии электропередачи, добиваются компенсации энергетиков. Как URA.RU рассказал адвокат Сергей Гаврюшкин, один из подростков в результате лишился части руки, предстоит две операции, второму снятся кошмары. Инцидент произошел в мае 2020 года, но суды продолжаются до сих пор.
«Трагедия случилась 28 мая. Ребята шли по тропе с рыбалки напротив дома № 29 по улице Кураева. И в месте, где произошло провисание проводов, их ударило током», — рассказал URA.RU Гаврюшкин.
Инцидент произошел возле ЛЭП компании «Россети Урал». Сейчас адвокат обжалует в Челябинском областном суде отказ в возбуждении уголовного дела. По документу, который имеется в распоряжении URA.RU, можно восстановить ход произошедшего — так, как его описывает пострадавшая сторона.
«При неорганизованной рыбалке 15-летний Коптелов случайно задел удочкой высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем он и стоявший с ним Шляхтин получили удар электрическим током. Шляхтину поставлен диагноз: термический ожог лица, шеи, левой кисти, правого голеностопа 1 и 2 степени, Коптелову — термический ожог 3 степени площадью 70 %», — пояснил в жалобе Гаврюшкин.
Юрист сослался на протокол осмотра местности, составленный старшим следователем Андреем Матаковым. В бумаге говорится, что «провода свисают вниз. На одном из проводов видны следы плавления в виде полос». На провисание также указал инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России.
В протоколе указано наличие предупреждающей таблицы о запрете рыбалки в связи с опасностью быть ударенным током. Гаврюшкин заметил, что в документе не говорится, где именно таблица располагалась, не указано расстояние до нее. Шляхтин во время опроса пояснил, что в момент происшествия предупреждающих знаков не было.
В материалах доследственной проверки имеются показания главного инженера «Златоустовских электрических сетей» («ЗЭС») Виктора Гладких. Сотрудник утверждал, что по данным 2019 года, расстояние от земли до проводов составляло шесть метров. С его слов, это допустимое расстояние. Однако коллега Гладких, начальник Миасского района электрических сетей «ЗЭС» Евгений Родионов, заявил, что минимально допустимый габарит пересечения — семь метров.
В настоящий момент потерпевшие пытаются взыскать с энергетиков крупную сумму компенсации. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского филиала компании «Россети Урал», ответ готовится.
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