В Кремле оценили идею Трампа «сравнять Газу с землей»

Песков напомнил, что мир на Ближний Восток придет после создания двух стран
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва не поддерживает идею Трампа сравнять с землей Сектор Газа
Москва не поддерживает идею Трампа сравнять с землей Сектор Газа Фото:

В Кремле критически отнеслись к громким заявлениям американского лидера Дональда Трампа о сносе сектора Газа и переселении жителей. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств.

«Мы слышали заявление господина Трампа на этот счет. Исходя из этого мы и смотрим на происходящее», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Песков подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств.

По словам пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина, ответственный подход к решению долгосрочных конфликтов подразумевает сотрудничество и согласие всех заинтересованных сторон. Он обратил внимание на неприятие таких радикальных методов.

Ранее Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и предложил переселить беженцев с этой территории. Он уточнил, что США не будут финансировать переселение, уточнив, что можно использовать для этой цели ресурсы ближневосточных государств.

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В Кремле критически отнеслись к громким заявлениям американского лидера Дональда Трампа о сносе сектора Газа и переселении жителей. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств. «Мы слышали заявление господина Трампа на этот счет. Исходя из этого мы и смотрим на происходящее», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Песков подчеркнул, что мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на основе создания двух независимых государств. По словам пресс-секретаря главы РФ Владимира Путина, ответственный подход к решению долгосрочных конфликтов подразумевает сотрудничество и согласие всех заинтересованных сторон. Он обратил внимание на неприятие таких радикальных методов. Ранее Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и предложил переселить беженцев с этой территории. Он уточнил, что США не будут финансировать переселение, уточнив, что можно использовать для этой цели ресурсы ближневосточных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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