Глава реготделения «Движение Первых» в Челябинской области Светлана Буравова запустила первые в 2025 году встречи со школьниками и студентами сузов в малых городах. Перед мероприятиями в Кусе 5 февраля, актив вместе с Упрдор «Южный Урал» также посетили борющегося с серьезным заболеванием мальчика, передает корреспондент URA.RU.
«Командой „Движения Первых“ на территории нашего региона мы проводим серии классных встреч. В рамках этих мероприятий общаемся с ребятами для понимания их запросов и интересов, того, как они видят развитие региона и муниципалитета, своей школы или колледжа», — рассказала URA.RU Буравова.
Встречи проходят в формате живого диалога, где школьники и студенты могут задать вопросы профессионалам, а также узнать об их опыте и мотивации. Сами мероприятия направлены на то, чтобы молодежь из отдаленных частей региона чувствовала себя единой командой и понимала, как ее вклад важен для развития страны. К общению с подростками также привлекают экспертов. С обучающимися встречи провел глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Он подчеркнул важность подобных классных часов.
«Классные встречи уже давно проводятся в Челябинской области. Благодаря поддержке „Движения первых“ удается общаться с ребятами старших классов и колледжей. Важно узнать, чем сейчас живет молодежь и кем они видят себя в будущем. Формат полезен для ребят из малых городов, так как они не всегда открыты к переменам, которые им предстоит преодолеть для своих целей» — отметил Муравьев.
В Кусе дорожники, молодежное объединение и члены челябинского футбольного клуба встретились с 11-летним мальчиком, который борется с серьезным заболеванием. Неравнодушным челябинцам удалось собрать средства на его лечение.
«Мы провели личную встречу с парнем из Кусы, который борется с серьезной болезнью. Пообщавшись с этим талантливым ребенком, который горит жаждой жизни, мы надеемся вдохновить его на скорейшее выздоровление и развитие в выбранном профессиональном направлении. Такие встречи крайне важны, особенно, когда молодые люди сталкиваются с серьезными испытаниями здоровья. Им необходимо оказывать поддержку», — сообщил URA.RU Муравьев.
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