Прокуратура проверит травлю челябинского ребенка в школе

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Прокуратура даст оценку всем участникам конфликта
Прокуратура даст оценку всем участникам конфликта Фото:

Прокуратура Миасса (Челябинская область) инициировала проверку в ответ на публикацию о травле четырехклассника сверстниками в школе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.  

«В рамках проверки будет проанализирована деятельность как участников инцидента, так и сотрудников учебного заведения, ответственных за воспитательный процесс и профилактику правонарушений среди детей. По результаты проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.

В Миассе произошёл случай, когда группа четвероклассников терроризирует своего одноклассника. Неравнодушная женщина, ставшая свидетелем ситуации, сообщила в группе «Инцидент Миасс», что около десяти детей преследовали мальчика, заставив его искать укрытие в магазине и покидать школу через черный выход. Продавец подтвердила, что это далеко не первый случай, когда учащиеся пытаются поймать мальчика.

Женщина выразила недоумение, почему никто из учащихся и школьной администрации не вмешивается в происходящее и не обращает внимания на унижения ребёнка. Некоторые жители также откликнулись на ее сообщение, и одна женщина призналась, что знает этого мальчика. Она отметила, что в понедельник видела, как он более часа не мог выйти из школы, так как его поджидала толпа одноклассников.

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Прокуратура Миасса (Челябинская область) инициировала проверку в ответ на публикацию о травле четырехклассника сверстниками в школе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.   «В рамках проверки будет проанализирована деятельность как участников инцидента, так и сотрудников учебного заведения, ответственных за воспитательный процесс и профилактику правонарушений среди детей. По результаты проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования. В Миассе произошёл случай, когда группа четвероклассников терроризирует своего одноклассника. Неравнодушная женщина, ставшая свидетелем ситуации, сообщила в группе «Инцидент Миасс», что около десяти детей преследовали мальчика, заставив его искать укрытие в магазине и покидать школу через черный выход. Продавец подтвердила, что это далеко не первый случай, когда учащиеся пытаются поймать мальчика. Женщина выразила недоумение, почему никто из учащихся и школьной администрации не вмешивается в происходящее и не обращает внимания на унижения ребёнка. Некоторые жители также откликнулись на ее сообщение, и одна женщина призналась, что знает этого мальчика. Она отметила, что в понедельник видела, как он более часа не мог выйти из школы, так как его поджидала толпа одноклассников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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