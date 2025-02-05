Прокуратура проверит травлю челябинского ребенка в школе

Прокуратура Миасса (Челябинская область) инициировала проверку в ответ на публикацию о травле четырехклассника сверстниками в школе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В рамках проверки будет проанализирована деятельность как участников инцидента, так и сотрудников учебного заведения, ответственных за воспитательный процесс и профилактику правонарушений среди детей. По результаты проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.
В Миассе произошёл случай, когда группа четвероклассников терроризирует своего одноклассника. Неравнодушная женщина, ставшая свидетелем ситуации, сообщила в группе «Инцидент Миасс», что около десяти детей преследовали мальчика, заставив его искать укрытие в магазине и покидать школу через черный выход. Продавец подтвердила, что это далеко не первый случай, когда учащиеся пытаются поймать мальчика.
Женщина выразила недоумение, почему никто из учащихся и школьной администрации не вмешивается в происходящее и не обращает внимания на унижения ребёнка. Некоторые жители также откликнулись на ее сообщение, и одна женщина призналась, что знает этого мальчика. Она отметила, что в понедельник видела, как он более часа не мог выйти из школы, так как его поджидала толпа одноклассников.
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