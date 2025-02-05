05 февраля 2025

Мэр Нижневартовска проверил два новых клуба для развития молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Кощенко посетил новые подростковые клубы Нижневартовска с рабочим визитом
Дмитрий Кощенко посетил новые подростковые клубы Нижневартовска с рабочим визитом Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в рамках серии рабочих поездок посетил два подростковых клуба. Их открыли в новых микрорайонах города в конце прошлого года, сообщил Кощенко. 

«Сегодняшний выезд посвящен развитию системы подростковых клубов в новых микрорайонах города. В конце прошлого года при поддержке „Самотлорнефтегаза“ (в рамках соглашения компании „Роснефть“ с Правительством Югры) в доме №40 на ул. Ханты-Мансийской открылось два новых клуба», — рассказал мэр Нижневартовска в своем telegram-канале.

В первом клубе подростки из Нижневартовска получают навыки из сферы медиа, такие как видеомонтаж, съемка, графический дизайн и SMM. Второй выступает площадкой для развития лидерских качеств и самореализации молодежи. Здесь для вартовчан проводят встречи с лидерами мнений, квесты, дебаты. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске появится новая ледовая арена. Ее возведут в 20 квартале города в створе улиц Восточный проезд — Романтиков. 

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко в рамках серии рабочих поездок посетил два подростковых клуба. Их открыли в новых микрорайонах города в конце прошлого года, сообщил Кощенко.  «Сегодняшний выезд посвящен развитию системы подростковых клубов в новых микрорайонах города. В конце прошлого года при поддержке „Самотлорнефтегаза“ (в рамках соглашения компании „Роснефть“ с Правительством Югры) в доме №40 на ул. Ханты-Мансийской открылось два новых клуба», — рассказал мэр Нижневартовска в своем telegram-канале. В первом клубе подростки из Нижневартовска получают навыки из сферы медиа, такие как видеомонтаж, съемка, графический дизайн и SMM. Второй выступает площадкой для развития лидерских качеств и самореализации молодежи. Здесь для вартовчан проводят встречи с лидерами мнений, квесты, дебаты.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске появится новая ледовая арена. Ее возведут в 20 квартале города в створе улиц Восточный проезд — Романтиков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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