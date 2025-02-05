Центробанк назвал причины, которые привели к росту инфляции в Пермском крае

В Пермском крае в декабре 2024 года продолжился рост инфляции. Этому способствовали высокий потребительский спрос и ослабление рубля, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Центробанка.
«Основные причины роста инфляции в декабре 2024 года: высокий потребительский спрос; увеличение издержек производителей и поставщиков; снижение предложения на отдельных товарных рынках; произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля», — отмечают в ЦБ.
Помимо этого, в регионе в декабре прошлого-январе нового года замедлился рост экономики, снизились потребительская и деловая активность. Высокие ставки по кредитам вызвали замедление роста кредитования. Существеннее всего потребительский спрос в крае замедлился в непродовольственном сегменте. Так, из-за высоких ставок на ипотеку и автокредиты пермяки стали реже покупать недвижимость и автомобили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!