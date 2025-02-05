05 февраля 2025

Центробанк назвал причины, которые привели к росту инфляции в Пермском крае

ЦБ: к росту инфляции в Пермском крае привел высокий спрос на товары
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовая инфляция в Прикамье продолжила рост
Годовая инфляция в Прикамье продолжила рост Фото:

В Пермском крае в декабре 2024 года продолжился рост инфляции. Этому способствовали высокий потребительский спрос и ослабление рубля, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Центробанка.

«Основные причины роста инфляции в декабре 2024 года: высокий потребительский спрос; увеличение издержек производителей и поставщиков; снижение предложения на отдельных товарных рынках; произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля», — отмечают в ЦБ.

Помимо этого, в регионе в декабре прошлого-январе нового года замедлился рост экономики, снизились потребительская и деловая активность. Высокие ставки по кредитам вызвали замедление роста кредитования. Существеннее всего потребительский спрос в крае замедлился в непродовольственном сегменте. Так, из-за высоких ставок на ипотеку и автокредиты пермяки стали реже покупать недвижимость и автомобили.

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В Пермском крае в декабре 2024 года продолжился рост инфляции. Этому способствовали высокий потребительский спрос и ослабление рубля, рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Центробанка. «Основные причины роста инфляции в декабре 2024 года: высокий потребительский спрос; увеличение издержек производителей и поставщиков; снижение предложения на отдельных товарных рынках; произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля», — отмечают в ЦБ. Помимо этого, в регионе в декабре прошлого-январе нового года замедлился рост экономики, снизились потребительская и деловая активность. Высокие ставки по кредитам вызвали замедление роста кредитования. Существеннее всего потребительский спрос в крае замедлился в непродовольственном сегменте. Так, из-за высоких ставок на ипотеку и автокредиты пермяки стали реже покупать недвижимость и автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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