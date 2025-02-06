Дорожники изменят схему движения по Тюменскому тракту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, фуры, пробка, транспорт, зима, дорожный затор, дальнобойщики, большегрузы, ново московский тракт, трасса, дорога, вид сверху
Схему будут менять несколько дней в определенное время Фото:

На обходе поселка Белоярский по трассе Екатеринбург — Тюмень изменят схему движения на время ремонта моста, который будет идти несколько дней. Ограничения будут действовать в определенные часы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автомобильной дороге Р-351 обход поселка Белоярский 1+900 километр в периоды с 10:00 до 14:00 7—9 января планируется проведение работ на мосту через реку Брусянка с реверсивным движением», — пояснили дорожники. Предупреждение опубликовано в telegram-канале компании.

Водителей призвали планировать маршрут заранее. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На обходе поселка Белоярский по трассе Екатеринбург — Тюмень изменят схему движения на время ремонта моста, который будет идти несколько дней. Ограничения будут действовать в определенные часы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автомобильной дороге Р-351 обход поселка Белоярский 1+900 километр в периоды с 10:00 до 14:00 7—9 января планируется проведение работ на мосту через реку Брусянка с реверсивным движением», — пояснили дорожники. Предупреждение опубликовано в telegram-канале компании. Водителей призвали планировать маршрут заранее. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...