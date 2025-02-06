Дорожники изменят схему движения по Тюменскому тракту

На обходе поселка Белоярский по трассе Екатеринбург — Тюмень изменят схему движения на время ремонта моста, который будет идти несколько дней. Ограничения будут действовать в определенные часы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автомобильной дороге Р-351 обход поселка Белоярский 1+900 километр в периоды с 10:00 до 14:00 7—9 января планируется проведение работ на мосту через реку Брусянка с реверсивным движением», — пояснили дорожники. Предупреждение опубликовано в telegram-канале компании.
Водителей призвали планировать маршрут заранее. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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