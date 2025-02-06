В райцентре ЯНАО старшеклассников будут обучать новым сельхоз профессиям

В школе Тарко-Сале (ЯНАО) ученики старших профильных классов будут обучаться по профессии ветеринара, зоотехника и химбиолаборанта. Ебята будут готовиться к поступлению в аграрного университета Тюмени. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников заявил в соцсети.
«Аграрный университет и Пуровский район связывает крепкая дружба и сотрудничество. Договорились, что откроем новое направление по профильному обучению и в Старшей школе Тарко-Сале. Сельхозпредприятиям нужны ветеринары, зоотехники, химбиолаборанты», — поделился Трапезников в своем telegram-канале.
Достичь договоренностей с вузом пуровский глава смог в ходе визита в Тюмень. Он напомнил, что в школе-интернате Самбурга вот уже шесть лет функционирует агрокласс. Также Трапезников призвал студентов возвращаться на родной Ямал после окончания обучения.
Кирилл Трапезников активно участвует в развитии образовательной сферы региона. Ранее он провел инспекцию школьных столовых, что привело к организации конкурса на лучшую столовую. Теперь же Трапезников занимается улучшением профессиональной подготовки учащихся.
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