06 февраля 2025

В райцентре ЯНАО старшеклассников будут обучать новым сельхоз профессиям

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей готовят к обучению в аграрном университете Тюмени
Детей готовят к обучению в аграрном университете Тюмени Фото:

В школе Тарко-Сале (ЯНАО) ученики старших профильных классов будут обучаться по профессии ветеринара, зоотехника и химбиолаборанта. Ебята будут готовиться к поступлению в аграрного университета Тюмени. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников заявил в соцсети.

«Аграрный университет и Пуровский район связывает крепкая дружба и сотрудничество. Договорились, что откроем новое направление по профильному обучению и в Старшей школе Тарко-Сале. Сельхозпредприятиям нужны ветеринары, зоотехники, химбиолаборанты», — поделился Трапезников в своем telegram-канале.

Достичь договоренностей с вузом пуровский глава смог в ходе визита в Тюмень. Он напомнил, что в школе-интернате Самбурга вот уже шесть лет функционирует агрокласс. Также Трапезников призвал студентов возвращаться на родной Ямал после окончания обучения.

Кирилл Трапезников активно участвует в развитии образовательной сферы региона. Ранее он провел инспекцию школьных столовых, что привело к организации конкурса на лучшую столовую. Теперь же Трапезников занимается улучшением профессиональной подготовки учащихся.

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В школе Тарко-Сале (ЯНАО) ученики старших профильных классов будут обучаться по профессии ветеринара, зоотехника и химбиолаборанта. Ебята будут готовиться к поступлению в аграрного университета Тюмени. Об этом глава Пуровского района Кирилл Трапезников заявил в соцсети. «Аграрный университет и Пуровский район связывает крепкая дружба и сотрудничество. Договорились, что откроем новое направление по профильному обучению и в Старшей школе Тарко-Сале. Сельхозпредприятиям нужны ветеринары, зоотехники, химбиолаборанты», — поделился Трапезников в своем telegram-канале. Достичь договоренностей с вузом пуровский глава смог в ходе визита в Тюмень. Он напомнил, что в школе-интернате Самбурга вот уже шесть лет функционирует агрокласс. Также Трапезников призвал студентов возвращаться на родной Ямал после окончания обучения. Кирилл Трапезников активно участвует в развитии образовательной сферы региона. Ранее он провел инспекцию школьных столовых, что привело к организации конкурса на лучшую столовую. Теперь же Трапезников занимается улучшением профессиональной подготовки учащихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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