06 февраля 2025

Полиция устроит облавы на водителей в ХМАО

В Нижневартовске ГАИ будет искать на дорогах пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции массово проверят водителей
В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции массово проверят водителей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) Госавтоинспекция устроит облавы на пьяных водителей. Об этом сообщает ведомство на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«На территории города Нижневартовска сотрудники Госавтоинспекции, проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения», — сообщает ГАИ. Проверка пройдет 7 февраля.

Ранее агентство писало о массовых проверках нелегальных мигрантов по всему ХМАО. По итогам был возбужден 41 административный протокол.

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В Нижневартовске (ХМАО) Госавтоинспекция устроит облавы на пьяных водителей. Об этом сообщает ведомство на своей странице в соцсети «Вконтакте». «На территории города Нижневартовска сотрудники Госавтоинспекции, проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения», — сообщает ГАИ. Проверка пройдет 7 февраля. Ранее агентство писало о массовых проверках нелегальных мигрантов по всему ХМАО. По итогам был возбужден 41 административный протокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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