Полиция устроит облавы на водителей в ХМАО

В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции массово проверят водителей
В Нижневартовске (ХМАО) Госавтоинспекция устроит облавы на пьяных водителей. Об этом сообщает ведомство на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«На территории города Нижневартовска сотрудники Госавтоинспекции, проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения», — сообщает ГАИ. Проверка пройдет 7 февраля.
Ранее агентство писало о массовых проверках нелегальных мигрантов по всему ХМАО. По итогам был возбужден 41 административный протокол.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!