В российский плен сдались 19 бойцов ВСУ

В плену ВС РФ оказались 19 украинцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За неделю в российский плен сдались 19 украинских военнослужащих. Информацию сообщает Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Всего ВСУ за неделю потеряли 10435 человек. Также ВКС России сбили Су-27 вооруженных сил Украины.
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