В российский плен сдались 19 бойцов ВСУ

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В плену ВС РФ оказались 19 украинцев
В плену ВС РФ оказались 19 украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За неделю в российский плен сдались 19 украинских военнослужащих. Информацию сообщает Минобороны РФ. 

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Всего ВСУ за неделю потеряли  10435 человек. Также ВКС России сбили Су-27 вооруженных сил Украины. 

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За неделю в российский плен сдались 19 украинских военнослужащих. Информацию сообщает Минобороны РФ.  «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Всего ВСУ за неделю потеряли  10435 человек. Также ВКС России сбили Су-27 вооруженных сил Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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