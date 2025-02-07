«Невская косметика» выиграла суд у Wildberries в борьбе с контрафактом

АО «Невская косметика» одержало победу в судебном споре против ООО «Вайлдберриз». Суд первой инстанции удовлетворил требования компании о прекращении продаж на маркетплейсе контрафактной продукции под торговой маркой «Ушастый нянь».
«Арбитражный суд Московской области решил взыскать с ООО „ВАЙЛДБЕРРИЗ“ в пользу АО „НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА“ компенсацию в размере 2 000 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 000 рублей», — говорится в картотеке Арбитражного суда. Перед обращением в суд «Невская косметика» неоднократно направляла претензии в адрес Wildberries, однако маркетплейс не предпринял никаких действий для решения проблемы в течение восьми месяцев.
Из материалов дела стало известно, что в 2024 году «Невская косметика» выявила факты продажи подделок своей продукции на платформе Wildberries. Продажей занимались пять индивидуальных предпринимателей из различных регионов, включая Мордовию, Дагестан и Казахстан. Особенно распространенной была подделка детского стирального геля «Ушастый нянь» объемом 5 литров, который оригинальный производитель вовсе не выпускает. После начала судебного разбирательства Wildberries удалил со своего сайта карточки с контрафактной продукцией. На текущий момент маркетплейс подал апелляционную жалобу, и дело ожидает рассмотрения в 10-м арбитражном апелляционном суде 26 февраля.
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