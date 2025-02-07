Профессор Пермского педуниверситета Крузе требует привлечь экс-ректора Колесникова к долевой ответственности

Прокуратура требует отменить приговор экс-ректору Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрею Колесникову, которого освободили от наказания за халатность. Профессор ПГГПУ Борис Крузе, осужденный за хищение 25,9 миллиона рублей, просит привлечь бывшего руководителя к долевой ответственности за причиненный ущерб. Это стало известно на апелляционных слушаниях в Пермском краевом суде.
«Гособвинитель не согласен с приговором Колесникову. Прокурор считает, что квалификация об организованной группе была неправомерно исключена, а отказ в удовлетворении гражданского иска к Колесникову не обоснован. Наказание для осужденных слишком мягкое. Прокурор требует отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд», — передает РБК-Пермь со ссылкой на материалы дела.
Крузе выразил недовольство освобождением Колесникова от наказания и отказом удовлетворить исковые требования. По его словам, уменьшение числа ответчиков увеличивает его финансовую ответственность за причиненный ущерб. Он уже возместил 5,7 миллиона рублей и считает, что Колесникова нужно привлечь не к солидарной, а к долевой ответственности.
Колесникова и его коллег судили за то, что с 2015 по 2019 годы они заключали фиктивные договоры на оказание образовательных услуг. После этого средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Колесникова было возбуждено второе уголовное дело. Суд выявил в нем ошибки и вернул в прокуратуру для устранения.
Профессор ПГГПУ Борис Крузе услышал свой приговор в начале сентября 2022 года. Его признали виновным в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей и в присвоении 25,9 миллиона рублей в составе организованной группы. За эти два преступления, совершенные в 2015-2019 годах, ему назначили 4 года условного срока и штраф 700 тысяч рублей. Крузе полностью признал свою вину и заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, чтобы помочь наказать соучастников.
Членам преступной группы приговор вынесен в конце ноября 2024 года. Свердловский районный суд признал Колесникова виновным в халатности и освободил от наказания за истечением срока давности. Завкафедрой методики преподавания иностранных языков вуза Константин Безукладников получил шесть лет лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей. Предпринимателя Анжелику Отраднову суд приговорил на условный срок лишения свободы в четыре года, а также к штрафу в 500 тысяч рублей. Также они должны выплатить в пользу университета 20,8 млн рублей и 1,8 млн рублей соответственно.
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