В Крыму сформируют список объектов под национализацию имущества украинских олигархов

Константинов: в Крыму национализируют имущество украинских олигархов
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В Крыму сформируют новый список объектов под национализацию
В Крыму сформируют новый список объектов под национализацию Фото:

Крым планирует расширить список объектов для национализации, которые принадлежат украинским олигархам и лицам, враждебно настроенным к России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, олигархам не достанутся объекты Крыма. 

«Работа ведется. <...> Мы разберемся со всеми. Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики», — заявил Константинов в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что в регионе ведется «борьба с нацистами», и им не достанутся объекты Крыма и РФ. 

С осени 2022 года в Крыму были национализированы активы нескольких украинских политиков и олигархов. Антитеррористическая комиссия занимается выявлением таких активов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, средства от продажи национализированного имущества направляются на поддержку участников спецоперации на Украине и строительство социальных объектов.

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Крым планирует расширить список объектов для национализации, которые принадлежат украинским олигархам и лицам, враждебно настроенным к России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, олигархам не достанутся объекты Крыма.  «Работа ведется. <...> Мы разберемся со всеми. Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики», — заявил Константинов в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что в регионе ведется «борьба с нацистами», и им не достанутся объекты Крыма и РФ.  С осени 2022 года в Крыму были национализированы активы нескольких украинских политиков и олигархов. Антитеррористическая комиссия занимается выявлением таких активов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, средства от продажи национализированного имущества направляются на поддержку участников спецоперации на Украине и строительство социальных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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