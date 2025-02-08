В Крыму сформируют список объектов под национализацию имущества украинских олигархов

Крым планирует расширить список объектов для национализации, которые принадлежат украинским олигархам и лицам, враждебно настроенным к России. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, олигархам не достанутся объекты Крыма.
«Работа ведется. <...> Мы разберемся со всеми. Эта работа не только наш моральный долг, она приносит реальную помощь экономике республики», — заявил Константинов в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что в регионе ведется «борьба с нацистами», и им не достанутся объекты Крыма и РФ.
С осени 2022 года в Крыму были национализированы активы нескольких украинских политиков и олигархов. Антитеррористическая комиссия занимается выявлением таких активов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, средства от продажи национализированного имущества направляются на поддержку участников спецоперации на Украине и строительство социальных объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.