В ХМАО отменен концерт Anna Asti

В Ханты-Мансийске 11 марта должен был состояться концерт поп-звезды Anna Asti. На официальном сайте исполнительницы указано, что выступление отменено по независящим от нее причинам.
«Сольный концерт 11 марта 2025 года в Центре развития теннисного спорта города Ханты-Мансийска отменяется по независящим от артиста причинам», — говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что стоимость билетов будет возвращена в полном объеме.
Причиной отмены концерта стало внеплановое проведение Всероссийского комплекса мероприятий по зимним видам спорта. Оно будет проходить в спортцентре с 11 по 18 марта.
Согласно данным на сайте артистки, концерты в Сургуте состоятся. При этом за пару месяцев до выступления цены на танцпол выросли на несколько тысяч рублей. На фоне ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Билеты на него остаются без корректировки цен.
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