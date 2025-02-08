08 февраля 2025
07 февраля 2025

В ХМАО отменен концерт Anna Asti

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнительницы отменено по независящим от нее причинам
Выступление исполнительницы отменено по независящим от нее причинам Фото:
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В Ханты-Мансийске 11 марта должен был состояться концерт поп-звезды Anna Asti. На официальном сайте исполнительницы указано, что выступление отменено по независящим от нее причинам.

«Сольный концерт 11 марта 2025 года в Центре развития теннисного спорта города Ханты-Мансийска отменяется по независящим от артиста причинам», — говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что стоимость билетов будет возвращена в полном объеме.

Причиной отмены концерта стало внеплановое проведение Всероссийского комплекса мероприятий по зимним видам спорта. Оно будет проходить в спортцентре с 11 по 18 марта.

Согласно данным на сайте артистки, концерты в Сургуте состоятся. При этом за пару месяцев до выступления цены на танцпол выросли на несколько тысяч рублей. На фоне ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Билеты на него остаются без корректировки цен.

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В Ханты-Мансийске 11 марта должен был состояться концерт поп-звезды Anna Asti. На официальном сайте исполнительницы указано, что выступление отменено по независящим от нее причинам. «Сольный концерт 11 марта 2025 года в Центре развития теннисного спорта города Ханты-Мансийска отменяется по независящим от артиста причинам», — говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что стоимость билетов будет возвращена в полном объеме. Причиной отмены концерта стало внеплановое проведение Всероссийского комплекса мероприятий по зимним видам спорта. Оно будет проходить в спортцентре с 11 по 18 марта. Согласно данным на сайте артистки, концерты в Сургуте состоятся. При этом за пару месяцев до выступления цены на танцпол выросли на несколько тысяч рублей. На фоне ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Билеты на него остаются без корректировки цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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