Водителей автобусов скрыто проверят сотрудники ГАИ в Челябинске. Видео

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Водитель за маршрут пять раз нарушил ПДД (архивное фото)
Водитель за маршрут пять раз нарушил ПДД (архивное фото) Фото:

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции скрыто проверяют, как водители пассажирских автобусов соблюдают Правила дорожного движения (ПДД). Одна из первых проверок закончилась пятью административными штрафами, рассказали в ведомстве.

«На территории Челябинской области стартует профилактическая акция „Автобус“. Она проводится в период с 10 по 16 февраля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В понедельник сотрудники ГАИ скрыто проследили за автобусом №22а. Водитель транспортного средства привлек внимание своим странным вождением. Инспекторы на машине двигались следом за ним, все нарушения снимали на камеру. По результатам контроля на водителя было составлено пять административных материалов. В том числе, за управление транспортным средством при наличии неисправностей, невыполнение требования правил подать сигнал перед началом движения.

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В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции скрыто проверяют, как водители пассажирских автобусов соблюдают Правила дорожного движения (ПДД). Одна из первых проверок закончилась пятью административными штрафами, рассказали в ведомстве. «На территории Челябинской области стартует профилактическая акция „Автобус“. Она проводится в период с 10 по 16 февраля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В понедельник сотрудники ГАИ скрыто проследили за автобусом №22а. Водитель транспортного средства привлек внимание своим странным вождением. Инспекторы на машине двигались следом за ним, все нарушения снимали на камеру. По результатам контроля на водителя было составлено пять административных материалов. В том числе, за управление транспортным средством при наличии неисправностей, невыполнение требования правил подать сигнал перед началом движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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