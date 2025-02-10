В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции скрыто проверяют, как водители пассажирских автобусов соблюдают Правила дорожного движения (ПДД). Одна из первых проверок закончилась пятью административными штрафами, рассказали в ведомстве.
«На территории Челябинской области стартует профилактическая акция „Автобус“. Она проводится в период с 10 по 16 февраля», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В понедельник сотрудники ГАИ скрыто проследили за автобусом №22а. Водитель транспортного средства привлек внимание своим странным вождением. Инспекторы на машине двигались следом за ним, все нарушения снимали на камеру. По результатам контроля на водителя было составлено пять административных материалов. В том числе, за управление транспортным средством при наличии неисправностей, невыполнение требования правил подать сигнал перед началом движения.
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