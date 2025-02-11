Депутат Вихарев ужесточает контроль за хозяевами киосков в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга пожаловались депутату Вихареву на незаконные киоски

Алексей Вихарев поддержал борьбу за нелегальные киоски в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев инициировал расширение специальной межведомственной комиссии, создаваемой при мэрии для борьбы с незаконной уличной торговлей. В нее войдут сетевики и региональный мусорный оператор. Предложение Вихарев озвучил на заседании, где депутаты сократили сроки добровольного демонтажа нелегальных киосков и павильонов, передает корреспондент URA.RU.

«Мое предложение — привлечь в создаваемую межведомственную комиссию сетевиков и регионального мусорного оператора. И у первых, и у вторых много претензионной работы и судов с недобросовестными владельцами киосков. Незаконные врезки — это финансовые потери для электросетевой, отсутствие договора на вывоз мусора возле киосков — это антисанитария», — отметил Вихарев. В комиссию также войдут представители администрации, думы и ресурсоснабжающих организаций, к чьим сетям ларечники часто подключаются незаконно.

Комментируя корреспонденту URA.RU решение об изменении сроков выноса киосков и павильонов, Вихарев подчеркнул, что власти «ничего не запрещают, а всего лишь регламентируют и наводят порядок». Сам Вихарев получает сотни жалоб горожан на стихийные торговые точки. На заседании он, например, попросил уделить особое внимание транспортному кольцу на Эльмаше (ул.Баумана, 46), где полно незаконных киосков. «Там уже крысы размером с небольшую собаку», — возмутился Вихарев.

Еще он констатировал: сфера нестационарной торговли, сегодня регулируется настолько плотно, что у коммерсантов фактически не остается выбора — уходить из «серой» зоны и платить налоги, легализовываться или просто прекращать работу. В ближайшее время, по словам Вихарева, планируется также усилить работу с квартальными, в чьих полномочиях фиксировать происки нерадивых предпринимателей.