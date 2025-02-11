Европейский партнер России начал получать газ по «Турецкому потоку»

Транспортировка российского газа возобновилась в Словакию. Он идет по трубопроводу «Турецкий поток». Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«Российский газ через „Турецкий поток“ начинает поступать в Словакию», — написал Роберт Фицо на своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремисткой). Премьер республики отметил, что возобновление поставок газа из РФ происходит благодаря содействию турецкой и российской сторон. Он поблагодарил их.
Поставки российского газа в Словакию начались с 1 февраля 2025 года и продлятся до 2034 года. При этом, согласно информации местных СМИ, в апреле нынешнего года объемы поставляемого газа увеличатся не менее чем в два раза.
«Газпром» прекратил поставки газа в Европу с 1 января 2025 года. Это связано с тем, что Украина отказалась продлять контракт, заключенный между российской компанией и украинским «Нафтогазом». В результате этого цены на газ в европейских странах достигли рекордных показателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.