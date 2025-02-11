Европейский партнер России начал получать газ по «Турецкому потоку»

Фицо: поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку»
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Премьер Словакии подтвердил, что в республику вновь поставляется российский газ
Премьер Словакии подтвердил, что в республику вновь поставляется российский газ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Транспортировка российского газа возобновилась в Словакию. Он идет по трубопроводу «Турецкий поток». Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Российский газ через „Турецкий поток“ начинает поступать в Словакию», — написал Роберт Фицо на своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремисткой). Премьер республики отметил, что возобновление поставок газа из РФ происходит благодаря содействию турецкой и российской сторон. Он поблагодарил их.

Поставки российского газа в Словакию начались с 1 февраля 2025 года и продлятся до 2034 года. При этом, согласно информации местных СМИ, в апреле нынешнего года объемы поставляемого газа увеличатся не менее чем в два раза.

«Газпром» прекратил поставки газа в Европу с 1 января 2025 года. Это связано с тем, что Украина отказалась продлять контракт, заключенный между российской компанией и украинским «Нафтогазом». В результате этого цены на газ в европейских странах достигли рекордных показателей.

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Транспортировка российского газа возобновилась в Словакию. Он идет по трубопроводу «Турецкий поток». Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо. «Российский газ через „Турецкий поток“ начинает поступать в Словакию», — написал Роберт Фицо на своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремисткой). Премьер республики отметил, что возобновление поставок газа из РФ происходит благодаря содействию турецкой и российской сторон. Он поблагодарил их. Поставки российского газа в Словакию начались с 1 февраля 2025 года и продлятся до 2034 года. При этом, согласно информации местных СМИ, в апреле нынешнего года объемы поставляемого газа увеличатся не менее чем в два раза. «Газпром» прекратил поставки газа в Европу с 1 января 2025 года. Это связано с тем, что Украина отказалась продлять контракт, заключенный между российской компанией и украинским «Нафтогазом». В результате этого цены на газ в европейских странах достигли рекордных показателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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