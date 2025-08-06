Почему Путин все еще не встретился с Трампом — ответ Кремля

Президент России Владимир Путин пока не провел личную встречу с главой США Дональдом Трампом из-за резкого ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что длительная пауза во встречах объясняется тем, что при предыдущей администрации отношения между странами были снижены до исторически низкого уровня.
Согласно подсчетам ТАСС, с момента инаугурации Дональда Трампа прошло уже 6 месяцев и 16 дней — это рекордный срок ожидания саммита лидеров двух стран за последние десятилетия. Несмотря на отсутствие личной встречи, президенты поддерживают регулярные телефонные контакты.
Ранее Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа возможна в будущем и будет необходима для закрепления крупных договоренностей, однако ее подготовка требует времени. Он подчеркивал, что Россия готова к переговорам, но конкретные сроки зависят от готовности сторон и проработки ключевых вопросов. Трамп, в свою очередь, заявил, что 7 августа состоится встреча США и России. При этом подробностей о месте, времени и уровне переговоров он не раскрыл.
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