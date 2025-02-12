Shot: Курахово стало братской могилой для бойцов ВСУ

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Морги ДНР переполнены неопознанными телами украинских военных
Морги ДНР переполнены неопознанными телами украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курахово после его освобождения обнаружено более 300 неопознанных тел военнослужащих ВСУ. По данным telegram-канала Shot, все погибшие были найдены без документов, но с нашивками и шевронами.

«Курахово стало огромной братской могилой для неизвестных бойцов ВСУ. После освобождения населённого пункта в нем было найдено более 300 неопознанных тел», — говорится в сообщении канала. Пленные украинские военные рассказали, что перед отправкой на передовую у них забирали документы. По их словам, это делалось под предлогом, что в случае героической смерти они будут представлены к государственным наградам, однако на деле погибших признавали пропавшими без вести.

В настоящее время морги Донбасса переполнены телами украинских военнослужащих, которые не были идентифицированы. Большое количество неопознанных солдат ВСУ обнаружено в подвальных помещениях, квартирах и частных домах.

Ранее военнопленный Алексей Бабенко выразил озабоченность по поводу ситуации в его родном городе, где, по его словам, возникла проблема с нехваткой мест на кладбищах из-за увеличения числа погибших. В своем выступлении он с иронией «поблагодарил» главу Украины Владимира Зеленского за тяжелые последствия, которые привели к разрушению семей и потерям среди граждан.

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В Курахово после его освобождения обнаружено более 300 неопознанных тел военнослужащих ВСУ. По данным telegram-канала Shot, все погибшие были найдены без документов, но с нашивками и шевронами. «Курахово стало огромной братской могилой для неизвестных бойцов ВСУ. После освобождения населённого пункта в нем было найдено более 300 неопознанных тел», — говорится в сообщении канала. Пленные украинские военные рассказали, что перед отправкой на передовую у них забирали документы. По их словам, это делалось под предлогом, что в случае героической смерти они будут представлены к государственным наградам, однако на деле погибших признавали пропавшими без вести. В настоящее время морги Донбасса переполнены телами украинских военнослужащих, которые не были идентифицированы. Большое количество неопознанных солдат ВСУ обнаружено в подвальных помещениях, квартирах и частных домах. Ранее военнопленный Алексей Бабенко выразил озабоченность по поводу ситуации в его родном городе, где, по его словам, возникла проблема с нехваткой мест на кладбищах из-за увеличения числа погибших. В своем выступлении он с иронией «поблагодарил» главу Украины Владимира Зеленского за тяжелые последствия, которые привели к разрушению семей и потерям среди граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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