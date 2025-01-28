В некоторых украинских городах не осталось мест на кладбище из-за СВО. Об этом заявил пленный боец ВСУ Алексей Бабенко из Черкасской области, «поблагодарив» украинского лидера Владимира Зеленского. Ход военных действий и карта спецоперации на 27 января — в материале URA.RU.
Закончилось место на кладбище: «Зеленский, спасибо»
Военнопленный Алексей Бабенко сообщил, что в его родном городе из-за большого числа жертв на кладбищах не осталось свободных мест. Он «поблагодарил» украинского лидера за распад семей и гибель граждан страны. «Владимир Александрович [Зеленский], спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи пораспадались, люди гибнут. <...> У нас даже в городе кладбище, на котором хоронили, сейчас уже открыли вторую часть на другом кладбище. Хоронить негде погибших», — заявил Бабенко.
Преступления ВСУ
Удары по Красноармейску
ВСУ начали уничтожать Красноармейск (украинское название — Покровск). В российских силовых структурах сообщили, что противник активно работает артиллерией и РСЗО внутри Красноармейска. Так солдаты ВСУ пытаются разрушить городскую инфраструктуру и убить жителей населенного пункта.
Расстрел мирных жителей
По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинские военные, покидая территории, расстреляли сотни мирных жителей. «Исходя из показаний опрошенных свидетелей, эвакуированных из городов Селидово, Часов Яр, Авдеевка в ДНР и прифронтовой зоны в Курской области, можно уверенно говорить как минимум о 300-350 убитых покидавшими эти территории украинскими боевиками мирных жителях», — подчеркнул Мирошник.
Курское направление
Неудачная контратака ВСУ
Командование ВСУ направило в Суджанский район свыше 100 десантников для проведения контратаки на позиции ВС РФ в районе хутора Никольский. Однако контратака не увенчалась успехом и была отражена.
Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ
Спецназ «Ахмат» успешно уничтожил здание, где располагался украинский центр управления БПЛА. В атаке участвовала артиллерийская установка 2С3 «Акация». Здание было уничтожено.
«Ахмат» создали единую систему связи для смежных подразделений
Командир сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» с позывным Пресс сообщил о создании единой системы связи в Курской области. Эта система обеспечивает непрерывную координацию не только внутри подразделения, но и с другими частями Минобороны.
Благодаря новой системе обновление разведывательных данных, получаемых с дронов, происходит в реальном времени и передается непосредственно на командный пункт. Военный добавил, что связь — это «нерв боевого организма», и основные требования к ней — устойчивость и закрытость.
Уничтожение диверсантов
В районе Белополья Сумской области ВС ПФ провели успешную операцию по уничтожению украинской диверсионно-разведывательной группы. Противник передвигался на боевых машинах, сообщили в силовом ведомстве.
Харьковское направление
ВС РФ совершили авиационный удар по позициям противника в Купянске Харьковской области. Предварительно, ликвидировано 30 солдат ВСУ, четыре боевые машины противника. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что в результате авиаудара силы РФ сорвали ротацию, планируемую Киевом у Кучеровки.
Атака по российским регионам
Белгородская область
За последние сутки ВСУ ударили по Белгороду и семи районам Белгородской области, используя 28 беспилотников и 9 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, пострадали населенные пукнты Дубовое и Политотдельский, села Беловское, Красное, Никольское, Репное, Таврово и Щетиновка. Пострадавших и погибших нет. От ударов ВСУ получили повреждения автомобили, частные строения, инфраструктурные объекты.
Смоленская область
Силы ПВО уничтожили пять БПЛА Украины над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Ночная атака ВСУ
В ночь на 28 января над российскими регионами силами ПВО было уничтожено пять дронов. По информации Минобороны, по два БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской и Брянской областей и один — над Крымом.
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