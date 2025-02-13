Сахалинца приговорили к тюрьме за призывы к свержению власти

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Мужчине за призывы к свержению власти назначили два года заключения
Мужчине за призывы к свержению власти назначили два года заключения Фото:

Житель Сахалинской области признан виновным в совершении публичных призывов к террористической деятельности и свержению действующей власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.

«Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы... с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти», — передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете. Его арестовали прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Житель Сахалинской области признан виновным в совершении публичных призывов к террористической деятельности и свержению действующей власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области. «Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы... с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти», — передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.  Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете. Его арестовали прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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