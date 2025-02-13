Житель Сахалинской области признан виновным в совершении публичных призывов к террористической деятельности и свержению действующей власти. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.
«Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы... с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти», — передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете. Его арестовали прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.
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