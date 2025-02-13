13 февраля 2025

Екатеринбуржцы массово покупали ювелирку к 14 февраля: что брали и сколько стоило

В Екатеринбурге средний чек на ювелирные украшения вырос на 32% к 14 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний чек составил 9,3 тысяч рублей (архивное фото)
Средний чек составил 9,3 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге спрос на ювелирные украшения вырос на 32% в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. 

«В преддверии 14 февраля наблюдается значительный рост спроса на ювелирные украшения. Пик продаж пришелся на 8 февраля, когда рост составил 32% с 1 февраля», — говорится в пресс-релизе. Средний чек в 2025 году составил 9327 рублей — больше на 17%, чем в 2024 году, а самый высокий чек — 11756 рублей. 

В первые десять дней февраля самыми популярными украшениями стали подвески (+28%), браслеты (+24%) и кольца (+6%). Наибольшим спросом пользовались изделия из красного и белого золота, серебра и желтого золота. 

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В Екатеринбурге спрос на ювелирные украшения вырос на 32% в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.  «В преддверии 14 февраля наблюдается значительный рост спроса на ювелирные украшения. Пик продаж пришелся на 8 февраля, когда рост составил 32% с 1 февраля», — говорится в пресс-релизе. Средний чек в 2025 году составил 9327 рублей — больше на 17%, чем в 2024 году, а самый высокий чек — 11756 рублей.  В первые десять дней февраля самыми популярными украшениями стали подвески (+28%), браслеты (+24%) и кольца (+6%). Наибольшим спросом пользовались изделия из красного и белого золота, серебра и желтого золота. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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