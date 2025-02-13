Екатеринбуржцы массово покупали ювелирку к 14 февраля: что брали и сколько стоило

В Екатеринбурге спрос на ювелирные украшения вырос на 32% в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.
«В преддверии 14 февраля наблюдается значительный рост спроса на ювелирные украшения. Пик продаж пришелся на 8 февраля, когда рост составил 32% с 1 февраля», — говорится в пресс-релизе. Средний чек в 2025 году составил 9327 рублей — больше на 17%, чем в 2024 году, а самый высокий чек — 11756 рублей.
В первые десять дней февраля самыми популярными украшениями стали подвески (+28%), браслеты (+24%) и кольца (+6%). Наибольшим спросом пользовались изделия из красного и белого золота, серебра и желтого золота.
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