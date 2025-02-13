В ХМАО из-за морозов отменили уроки у школьников первой смены

Занятия первой смены отменили в почти 30 населенных пунктах
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В ХМАО объявили актировки у школьников первой смены в почти 30 населенных пунктах округа. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет -35 градусов», — гласит информация на сайте.
Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Сургут, Покачи, Когалым;
- Поселки городского типа: Федоровский, Горноправдинск;
- Поселки: Нижнесортымский, Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Бобровский;
- Села: Цингалы, Сосьва;
- Деревни: Русскинская, Кимкьясуй.
Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:
- Города: Белоярский;
- Поселки городского типа: Березово;
- Поселки: Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка;
- Села: Саранпауль, Полноват, Ванзеват, Теги, Казым;
- Деревни: Щекурья, Ломбовож, Шайтанка.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО
1-4-й классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9-й классы:
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11-й классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
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