13 февраля 2025
12 февраля 2025

В ХМАО из-за морозов отменили уроки у школьников первой смены

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Занятия первой смены отменили в почти 30 населенных пунктах
Занятия первой смены отменили в почти 30 населенных пунктах Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В ХМАО объявили актировки у школьников первой смены в почти 30 населенных пунктах округа. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет -35 градусов», — гласит информация на сайте. 

Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: 

  • Города: Сургут, Покачи, Когалым;
  • Поселки городского типа: Федоровский, Горноправдинск;
  • Поселки: Нижнесортымский, Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Бобровский;
  • Села: Цингалы, Сосьва;
  • Деревни: Русскинская, Кимкьясуй.

Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:

  • Города: Белоярский;
  • Поселки городского типа: Березово; 
  • Поселки: Ванзетур, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка;
  • Села: Саранпауль, Полноват, Ванзеват, Теги, Казым;
  • Деревни: Щекурья, Ломбовож, Шайтанка.

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4-й классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9-й классы:

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11-й классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

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В ХМАО объявили актировки у школьников первой смены в почти 30 населенных пунктах округа. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет -35 градусов», — гласит информация на сайте.  Занятия с 1-го по 4-й класс отменяются в следующих населенных пунктах:  Занятия с 1-го по 8-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: При какой температуре отменяют занятия в ХМАО 1-4-й классы: 1-9-й классы: 1-11-й классы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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