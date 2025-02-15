15 февраля 2025
14 февраля 2025

В Сургуте к травмцентру приехали экстренные службы из-за сообщений о задымлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы приехали в травмцентр Сургута из-за пара от прорыва трубы, который приняли за дым
Экстренные службы приехали в травмцентр Сургута из-за пара от прорыва трубы, который приняли за дым Фото:

В Сургуте к зданию клинической травматологической больницы приехали экстренные службы из-за сообщения о задымлении. За дым по ошибке приняли пар, который поднялся с технического этажа из-за прорыва трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе травмцентра. 

«На техническом этаже произошёл порыв трубы горячего водоснабжения в корпусе многопрофильной поликлиники. Пар начал подниматься по шахте лифта и этот пар приняли за задымление», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе травмцентра. 

Там также уточнили, что эвакуации пациентов и персонала не потребовалось, как и помощи экстренных служб. На данный момент на месте происшествия работает инженерная служба. Коммунальщики устраняют прорыв и его последствия. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали посетителей торговых центров. Посетителей и персонал вывели из зданий ТЦ «Космос», «Подсолнух» и «Мандарин». 

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В Сургуте к зданию клинической травматологической больницы приехали экстренные службы из-за сообщения о задымлении. За дым по ошибке приняли пар, который поднялся с технического этажа из-за прорыва трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе травмцентра.  «На техническом этаже произошёл порыв трубы горячего водоснабжения в корпусе многопрофильной поликлиники. Пар начал подниматься по шахте лифта и этот пар приняли за задымление», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе травмцентра.  Там также уточнили, что эвакуации пациентов и персонала не потребовалось, как и помощи экстренных служб. На данный момент на месте происшествия работает инженерная служба. Коммунальщики устраняют прорыв и его последствия.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали посетителей торговых центров. Посетителей и персонал вывели из зданий ТЦ «Космос», «Подсолнух» и «Мандарин». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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