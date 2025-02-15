В Сургуте к травмцентру приехали экстренные службы из-за сообщений о задымлении

В Сургуте к зданию клинической травматологической больницы приехали экстренные службы из-за сообщения о задымлении. За дым по ошибке приняли пар, который поднялся с технического этажа из-за прорыва трубы, сообщили URA.RU в пресс-службе травмцентра.
«На техническом этаже произошёл порыв трубы горячего водоснабжения в корпусе многопрофильной поликлиники. Пар начал подниматься по шахте лифта и этот пар приняли за задымление», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе травмцентра.
Там также уточнили, что эвакуации пациентов и персонала не потребовалось, как и помощи экстренных служб. На данный момент на месте происшествия работает инженерная служба. Коммунальщики устраняют прорыв и его последствия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали посетителей торговых центров. Посетителей и персонал вывели из зданий ТЦ «Космос», «Подсолнух» и «Мандарин».
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