«Умный» танк Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска начал стрелять управляемыми ракетами. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», машина может теперь вести огонь и другими видами боеприпасов.
«Танк получил возможность стрелять управляемыми ракетами. Также в распоряжении бойцов есть теперь новые бронебойные подкалиберные, осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом», — рассказали в «Рособоронэкспорте».
Машину компания представила в Абу-Даби (ОАЭ) а выставке IDEX 2025. Танк «Прорыв» с челябинским двигателем россияне назвали главным экспонатом выставки. На экспозиции техника представлена в обновленном облике со всеми видами защиты от FPV-дронов, современных противотанковых ракетных комплексов и ручных противотанковых гранатометов.
На этом инженеры не остановились. Танк получил новую цифровую систему управления огнем, новые боеприпасы, стал сетецентричным. Конечным производителем машины является госкорпорация «Уралвагонзавод».
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