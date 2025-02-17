«Умный» танк с челябинским двигателем начал стрелять управляемыми ракетами. Видео

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Танк с челябинским двигателем предстал на выставке в ОАЭ в новом облике
Танк с челябинским двигателем предстал на выставке в ОАЭ в новом облике Фото:

«Умный» танк Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска начал стрелять управляемыми ракетами. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», машина может теперь вести огонь и другими видами боеприпасов.

«Танк получил возможность стрелять управляемыми ракетами. Также в распоряжении бойцов есть теперь новые бронебойные подкалиберные, осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом», — рассказали в «Рособоронэкспорте».

Машину компания представила в Абу-Даби (ОАЭ) а выставке IDEX 2025. Танк «Прорыв» с челябинским двигателем россияне назвали главным экспонатом выставки. На экспозиции техника представлена в обновленном облике со всеми видами защиты от FPV-дронов, современных противотанковых ракетных комплексов и ручных противотанковых гранатометов.

На этом инженеры не остановились. Танк получил новую цифровую систему управления огнем, новые боеприпасы, стал сетецентричным. Конечным производителем машины является госкорпорация «Уралвагонзавод».

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«Умный» танк Т-90МС «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска начал стрелять управляемыми ракетами. Как сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», машина может теперь вести огонь и другими видами боеприпасов. «Танк получил возможность стрелять управляемыми ракетами. Также в распоряжении бойцов есть теперь новые бронебойные подкалиберные, осколочно-фугасные снаряды с дистанционным подрывом», — рассказали в «Рособоронэкспорте». Машину компания представила в Абу-Даби (ОАЭ) а выставке IDEX 2025. Танк «Прорыв» с челябинским двигателем россияне назвали главным экспонатом выставки. На экспозиции техника представлена в обновленном облике со всеми видами защиты от FPV-дронов, современных противотанковых ракетных комплексов и ручных противотанковых гранатометов. На этом инженеры не остановились. Танк получил новую цифровую систему управления огнем, новые боеприпасы, стал сетецентричным. Конечным производителем машины является госкорпорация «Уралвагонзавод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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