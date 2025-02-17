Пермский микрорайон остался без электричества из-за незаконного подключения

В пермском микрорайоне Чапаевский специалисты «Россети Урал» отключили электричество в 24 домах. Это произошло после рейда, который провели сотрудники компании. Они обнаружили, что эти дома подключены к электросетям незаконно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
«Сотрудниками Орджоникидзевского района электрических сетей филиала „Пермэнерго“ в ходе рейда зафиксированы факты несанкционированных подключений к электрическим сетям. Энергетики провели отключение 24 самовольно подключенных жилых домов по улицам 1-я Логовая, Кизеловская, Чапаева, Трактористов, Белорусская», — сказано в сообщении.
Уточняется, что за самовольное подключение к электричеству предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч рублей. Также должных лиц могут дисквалифицировать на срок от одного до двух лет. Энергетики отметили, что самостоятельное подключение к электросетям может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.
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