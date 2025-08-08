В Перми перекроют участок дороги из-за стройки трассы

В Перми перекроют участок проспекта Октябрят на участке от ул. Грибоедова до ул. Сапфирной. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
«С 9 августа по 1 ноября 2026 года будет ограничено движение по проспекту Октябрят на участке от ул. Грибоедова до ул. Сапфирной. Это связано со строительством трассы ТР53», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что подрядчик предоставит пешеходам доступ к нужным объектам в зоне работ. Из-за закрытия участка временно изменится путь маршрута №17к. В направлении от Ивы до Костарево автобусы будут следовать с заездом на остановку «Улица Сапфирная» вместо остановки «Улица Еланская». В направлении Ивы маршрут останется прежним.
