Мужчина шел по городу с ружьем в середине дня (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жителей напугал неизвестный мужчина, который шел с ружьем и велосипедом по ул. Космонавтов. По словам очевидцев, он оглядывался на других прохожих.
«Ничего необычного, просто средь бела дня идет мужик с ружьем и велосипедом, еще и странно оглядывается. Дом детского творчества на [улице] Космонавтов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
Мужчина нес ружье в пакете
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