17 февраля 2025

«Странно оглядывается»: тагильчан напугал мужчина с ружьем. Фото

По Нижнему Тагилу разгуливает мужчина с оружием
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина шел по городу с ружьем в середине дня (архивное фото)
Мужчина шел по городу с ружьем в середине дня (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жителей напугал неизвестный мужчина, который шел с ружьем и велосипедом по ул. Космонавтов. По словам очевидцев, он оглядывался на других прохожих.

«Ничего необычного, просто средь бела дня идет мужик с ружьем и велосипедом, еще и странно оглядывается. Дом детского творчества на [улице] Космонавтов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.

Мужчина нес ружье в пакете
Мужчина нес ружье в пакете
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жителей напугал неизвестный мужчина, который шел с ружьем и велосипедом по ул. Космонавтов. По словам очевидцев, он оглядывался на других прохожих. «Ничего необычного, просто средь бела дня идет мужик с ружьем и велосипедом, еще и странно оглядывается. Дом детского творчества на [улице] Космонавтов», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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