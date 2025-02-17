В Челябинске детей кормили имитацией сыра

Для воспитанников двух детских социальных учреждений Челябинска закупили сыр, изготовленный из молокосодержащего сырья. Продукт «Голландский» массой 3,4 кг был произведен в Брянской области, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.
«4 февраля поставщик из Челябинска направил 3,4 кг сыра „Голландский“ 45% жирности брянского производства в два детских социальных учреждения города. Для производства сыра использовался молокосодержащий продукт на основе заменителя молочного сыра „Славянский“, — объяснили в Россельхознадзоре.
Было зафиксировано, что из 20 тонн не молочного сырья было произведено 20 тонн продукта, выдаваемого за настоящий сыр. В ведомстве подчеркнули, что использование пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью человека, строго запрещено.
Как URA.RU писало ранее, Россельхознадзор запретил ввозить через Челябинскую область 22 тонны сухофруктов, орехов и фасоли. Продукция следовала из Казахстана в Тюмень.
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