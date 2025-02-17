17 февраля 2025

В Челябинске детей кормили имитацией сыра

© Служба новостей «URA.RU»
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На изготовление 20 тонн ненастоящего сыра у производителя ушло 20 тонн сырья
На изготовление 20 тонн ненастоящего сыра у производителя ушло 20 тонн сырья Фото:

Для воспитанников двух детских социальных учреждений Челябинска закупили сыр, изготовленный из молокосодержащего сырья. Продукт «Голландский» массой 3,4 кг был произведен в Брянской области, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.

«4 февраля поставщик из Челябинска направил 3,4 кг сыра „Голландский“ 45% жирности брянского производства в два детских социальных учреждения города. Для производства сыра использовался молокосодержащий продукт на основе заменителя молочного сыра „Славянский“, — объяснили в Россельхознадзоре.

Было зафиксировано, что из 20 тонн не молочного сырья было произведено 20 тонн продукта, выдаваемого за настоящий сыр. В ведомстве подчеркнули, что использование пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью человека, строго запрещено.

Как URA.RU писало ранее, Россельхознадзор запретил ввозить через Челябинскую область 22 тонны сухофруктов, орехов и фасоли. Продукция следовала из Казахстана в Тюмень.

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Для воспитанников двух детских социальных учреждений Челябинска закупили сыр, изготовленный из молокосодержащего сырья. Продукт «Голландский» массой 3,4 кг был произведен в Брянской области, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. «4 февраля поставщик из Челябинска направил 3,4 кг сыра „Голландский“ 45% жирности брянского производства в два детских социальных учреждения города. Для производства сыра использовался молокосодержащий продукт на основе заменителя молочного сыра „Славянский“, — объяснили в Россельхознадзоре. Было зафиксировано, что из 20 тонн не молочного сырья было произведено 20 тонн продукта, выдаваемого за настоящий сыр. В ведомстве подчеркнули, что использование пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью человека, строго запрещено. Как URA.RU писало ранее, Россельхознадзор запретил ввозить через Челябинскую область 22 тонны сухофруктов, орехов и фасоли. Продукция следовала из Казахстана в Тюмень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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