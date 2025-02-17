В Челябинскую область запретили ввозить 22 тонны сухофруктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты запретили ввозить из-за несоответствия маркировки
Продукты запретили ввозить из-за несоответствия маркировки Фото:

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 22 тонны сухофруктов, орехов и фасоли. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию вернули в Казахстан.

«На российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска „Бугристое“ (Челябинская область) был запрещен ввоз партии растительной продукции: 22 тонны сухофруктов, арахиса и фасоли. Машина следовала из Туркестанской области Республики Казахстан в Тюмень. Ее под контролем должностных лиц вернули на территорию сопредельного государства», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.

Взаимодействовали несколько служб, включая сотрудников пограничного управления и Челябинской таможни. Перевозчик получил административное наказание за нарушение карантинных требований для растений.

Ранее в Челябинскую область запретили ввозить 50 тонн винограда и орехов из нескольких стран. Все запрещенные к ввозу товары вернули отправителям, а самих перевозчиков оштрафовали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 22 тонны сухофруктов, орехов и фасоли. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию вернули в Казахстан. «На российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска „Бугристое“ (Челябинская область) был запрещен ввоз партии растительной продукции: 22 тонны сухофруктов, арахиса и фасоли. Машина следовала из Туркестанской области Республики Казахстан в Тюмень. Ее под контролем должностных лиц вернули на территорию сопредельного государства», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. Взаимодействовали несколько служб, включая сотрудников пограничного управления и Челябинской таможни. Перевозчик получил административное наказание за нарушение карантинных требований для растений. Ранее в Челябинскую область запретили ввозить 50 тонн винограда и орехов из нескольких стран. Все запрещенные к ввозу товары вернули отправителям, а самих перевозчиков оштрафовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...