В Челябинскую область запретили ввозить 22 тонны сухофруктов

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 22 тонны сухофруктов, орехов и фасоли. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукцию вернули в Казахстан.
«На российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска „Бугристое“ (Челябинская область) был запрещен ввоз партии растительной продукции: 22 тонны сухофруктов, арахиса и фасоли. Машина следовала из Туркестанской области Республики Казахстан в Тюмень. Ее под контролем должностных лиц вернули на территорию сопредельного государства», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
Взаимодействовали несколько служб, включая сотрудников пограничного управления и Челябинской таможни. Перевозчик получил административное наказание за нарушение карантинных требований для растений.
Ранее в Челябинскую область запретили ввозить 50 тонн винограда и орехов из нескольких стран. Все запрещенные к ввозу товары вернули отправителям, а самих перевозчиков оштрафовали.
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