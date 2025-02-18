Жители Златоуста потребовали сберечь Дворцовый парк от тракторов. Фото

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, трактор, дорога зимой
Жители переживают, что тракторы раскатали цветники и дорожки парка (архивное фото) Фото:

Жители Златоуста Челябинской области потребовали сберечь Дворцовый парк от тракторов. Они представили фото раскатанных техникой дорожек и цветников, а также сбитых фигур. В администрации города рассказали, что там происходит.

«Очень жалко, что наш любимый Дворцовый парк никто не бережет, не обслуживает, а там столько хороших растений было посажено, сделаны красивые дорожки, детские развлекательные и спортивные снаряды, но все тщетно… Большие тракторы ездят прямо по газонам, тротуарам и бордюрам, все растения завалены кучами снега и посыпки, бетонная фигура сломана», — пишут жители Машгородка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане просят сохранить парк и очистить от снега. В администрации города поблагодарили жителей за неравнодушие и внимание и пояснили, что происходит в парке.

«В летний сезон в парке „Дворцовый“ специалисты МБУ „Благоустройство“ высаживают однолетние растения. Многолетних растений в парке нет, поэтому беспокоиться не стоит. Что касается бетонной фигуры, то ее часть будет установлена на прежнее место в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе мэрии города.

В мэрии отметили, что готовы принять все замечания и предложения по благоустройству парка. Информацию ждут в отделе по работе с обращениями.

Жители Златоуста переживают, что в парке катаются тракторы
Жители Златоуста переживают, что в парке катаются тракторы

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Жители Златоуста Челябинской области потребовали сберечь Дворцовый парк от тракторов. Они представили фото раскатанных техникой дорожек и цветников, а также сбитых фигур. В администрации города рассказали, что там происходит. «Очень жалко, что наш любимый Дворцовый парк никто не бережет, не обслуживает, а там столько хороших растений было посажено, сделаны красивые дорожки, детские развлекательные и спортивные снаряды, но все тщетно… Большие тракторы ездят прямо по газонам, тротуарам и бордюрам, все растения завалены кучами снега и посыпки, бетонная фигура сломана», — пишут жители Машгородка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане просят сохранить парк и очистить от снега. В администрации города поблагодарили жителей за неравнодушие и внимание и пояснили, что происходит в парке. «В летний сезон в парке „Дворцовый“ специалисты МБУ „Благоустройство“ высаживают однолетние растения. Многолетних растений в парке нет, поэтому беспокоиться не стоит. Что касается бетонной фигуры, то ее часть будет установлена на прежнее место в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе мэрии города. В мэрии отметили, что готовы принять все замечания и предложения по благоустройству парка. Информацию ждут в отделе по работе с обращениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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