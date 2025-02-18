Жители Златоуста потребовали сберечь Дворцовый парк от тракторов. Фото

18 февраля 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Жители переживают, что тракторы раскатали цветники и дорожки парка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Златоуста Челябинской области потребовали сберечь Дворцовый парк от тракторов. Они представили фото раскатанных техникой дорожек и цветников, а также сбитых фигур. В администрации города рассказали, что там происходит. «Очень жалко, что наш любимый Дворцовый парк никто не бережет, не обслуживает, а там столько хороших растений было посажено, сделаны красивые дорожки, детские развлекательные и спортивные снаряды, но все тщетно… Большие тракторы ездят прямо по газонам, тротуарам и бордюрам, все растения завалены кучами снега и посыпки, бетонная фигура сломана», — пишут жители Машгородка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане просят сохранить парк и очистить от снега. В администрации города поблагодарили жителей за неравнодушие и внимание и пояснили, что происходит в парке. «В летний сезон в парке „Дворцовый“ специалисты МБУ „Благоустройство“ высаживают однолетние растения. Многолетних растений в парке нет, поэтому беспокоиться не стоит. Что касается бетонной фигуры, то ее часть будет установлена на прежнее место в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе мэрии города. В мэрии отметили, что готовы принять все замечания и предложения по благоустройству парка. Информацию ждут в отделе по работе с обращениями. Жители Златоуста переживают, что в парке катаются тракторы Текслер, помоги, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Златоуста Челябинской области потребовали сберечь Дворцовый парк от тракторов. Они представили фото раскатанных техникой дорожек и цветников, а также сбитых фигур. В администрации города рассказали, что там происходит. «Очень жалко, что наш любимый Дворцовый парк никто не бережет, не обслуживает, а там столько хороших растений было посажено, сделаны красивые дорожки, детские развлекательные и спортивные снаряды, но все тщетно… Большие тракторы ездят прямо по газонам, тротуарам и бордюрам, все растения завалены кучами снега и посыпки, бетонная фигура сломана», — пишут жители Машгородка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Горожане просят сохранить парк и очистить от снега. В администрации города поблагодарили жителей за неравнодушие и внимание и пояснили, что происходит в парке. «В летний сезон в парке „Дворцовый“ специалисты МБУ „Благоустройство“ высаживают однолетние растения. Многолетних растений в парке нет, поэтому беспокоиться не стоит. Что касается бетонной фигуры, то ее часть будет установлена на прежнее место в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе мэрии города. В мэрии отметили, что готовы принять все замечания и предложения по благоустройству парка. Информацию ждут в отделе по работе с обращениями.