«Родители не должны жить ради детей»: психолог поддержала Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце права в том, что не готова класть к ногам детей свою жизнь. Рано или поздно необходима сепарация — это нормальный процесс. Об этом в разговоре с URA.RU сказала психолог Дарья Дугенцова.
«Я согласна с ее высказываниями, что мы не должны класть свою жизнь во имя детей. Наша обязанность — вырастить их, слиться с ними до трех лет. А дальше мы должны постепенно отделяться, возвращать свою "самость". В высказываниях Муцениеце есть зерно правды», — заявила эксперт.
Агата в своем видеоблоге, размышляя об отношениях родителей и детей, заявила, что она не согласна с позицией, что мать должна «броситься на амбразуру» ради ребенка. «Какого фига надо полностью себя отдавать людям, которых ты родил? Как будто бы и нет. Потому что они заведут новые семьи, уйдут, а ты останешься лапу сосать и переживать, что когда-то лучшие годы положил, чтобы сделать им хорошо, но они этого не оценят никогда», — пояснила свою позицию актриса.
Она привела в пример отношения со своей мамой, которую она, безусловно, любит. Но при этом Агата не готова посвящать свою жизнь пожилым родителям. «У каждого своя жизнь, свой путь. И как будто бы именно поэтому надо в первую очередь заниматься своей жизнью», — резюмировала артистка.
Такие категоричные заявления звезды вызвали бурные обсуждения в сети. Муцениеце упрекнули в холодном отношении к родным и предположили, что, вероятно, такая позиция также отразилась на ее отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, который предпочел жить с отцом, а не с мамой. Однако психолог Дугенцова заверяет: актриса правильно делает, что сепарируется.
«Она рассуждает достаточно здраво. Главное для родителя — пройти кризисы с детьми, а дальше уже отпустить их. Первый кризис начинается в год, потом в три, после — в 7, когда уже ребенок начинает ходить в школу, у него появляется своя жизнь. К 18 годам ребенок должен полностью сепарироваться от родителей».
Что касается нежелания помогать пожилым родителям — тут выбор за каждым человеком. Если ему хочется это делать — пусть. Если же он не чувствует в этом потребности, это тоже нормально, уверяет психолог. При этом нельзя свой опыт ставить в пример детям.
«Если человек помогает родным, надеясь, что в будущем ему ответят тем же, не стоит тешить себя иллюзиями. Такие действия должны быть исключительно из личных побуждений, из желания действительно помочь и отблагодарить своих родителей. Но по факту люди не обязаны это делать. Это есть в психологии. Пусть в меня полетят тапки, но это действительно правда», — объяснила психолог.
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