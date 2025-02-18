США и РФ договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне

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США и РФ наладят дипломатические отношения, восстановив посольства в Москве и Вашингтоне, заявил Рубио
США и РФ наладят дипломатические отношения, восстановив посольства в Москве и Вашингтоне, заявил Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Представители России и США в ходе прошедших в Эр-Рияде приговоров договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«США и Россия договорились восстановить штат посольства и создать команду для переговоров о мире в Украине <...> Нам понадобятся активные дипломатические миссии, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти каналы», — заявил Рубио. Его слова передает AP.

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Представители России и США в ходе прошедших в Эр-Рияде приговоров договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. «США и Россия договорились восстановить штат посольства и создать команду для переговоров о мире в Украине <...> Нам понадобятся активные дипломатические миссии, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти каналы», — заявил Рубио. Его слова передает AP.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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