США и РФ договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне

США и РФ наладят дипломатические отношения, восстановив посольства в Москве и Вашингтоне, заявил Рубио
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Представители России и США в ходе прошедших в Эр-Рияде приговоров договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
«США и Россия договорились восстановить штат посольства и создать команду для переговоров о мире в Украине <...> Нам понадобятся активные дипломатические миссии, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти каналы», — заявил Рубио. Его слова передает AP.
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