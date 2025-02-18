Пермские власти увеличивают расходы на переселение жителей из умирающих деревень

В Кудымкарском округе Пермского края на переселение жителей из отдаленных, труднодоступных и малочисленных населенных пунктов в текущем году направят 5,7 млн рублей. Это на 370 тысяч рублей больше, чем планировалось первоначально, следует из постановления, опубликованного на сайте округа.
«Внести в муниципальную программу „Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Кудымкарского муниципального округа Пермского края“, утвержденную постановлением администрации округа от 09.02.2024 № 01-04-271 следующие изменения: объемы финансирования программы (всего, тыс. руб.) 5 731,7», — сказано в постановлении администрации округа.
Муниципальная программа, которая была принята утверждена администрацией округа в минувшем году, предполагала выделение из бюджета на переселение жителей 5,4 млн рублей. При этом в 2021 году власти выделяли на переселение жителей труднодоступных и умирающих деревень почти 60 млн рублей.
По состоянию на 1 апреля 2023 года в Кудымкарском округе насчитывалось около 40 населенных пунктов, являющихся одновременно труднодоступными и малочисленными. В них проживало 458 человек, в том числе 54 ребенка.
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