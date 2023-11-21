В Пермском крае потратят сотни миллионов на переселение жителей

Власти готовятся переселить жителей отдаленных деревень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае переселят жителей, проживающих в опасных зонах, а также из малонаселенных, труднодоступных и опасных поселках. Об этом говорится в приказе министерства территориального развития Пермского края, которое ведомство опубликовало на своем сайте.

«Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания […].», — сказано в приказе. Из краевого бюджета на эти цели в 2023-25 годах будут направлены субсидии в размере 385,8 млн рублей.

Большинство из жителей региона переедут из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Так, планируется переселить жителей поселков Сыпучи (Красновишерский округ), Камень (Александровский округ), Лочь-Сай (Косинский округ), Таежный (пермский округ) и других. В Гайнском округе на новое место переедут жители из зон подтопления и берегообрушения, а жители поселка Шахтный и Углеуральский переедут в новые территории в рамках переселения жителей Кизеловского угольного бассейна.

Всего в списке значатся 11 территорий. Самую большую субсидию — 51 млн рублей — получит Гайнский муниципальный округ. Деньги пойдут на переселение жителей поселка Красный яр.

Весной в министерстве территориального развития Прикамья признали, что переселение жителей из труднодоступных поселков затягивается. В ведомстве объяснили это связано с длительным подбором нового жилья собственниками, а также оформлением на него необходимых документов.