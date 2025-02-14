Какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году

Пенсионеры в России могут получать доплаты к пенсии в зависимости региона проживания, стажа и профессии, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Среди ключевых доплат выделяются районные коэффициенты и северная надбавка, а также выплаты для некоторых категорий пенсионеров, например, чернобыльцев и Героев Труда.
«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания. Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, а в Москве он отсутствует. Если пенсионер переезжает в регион с более мягким климатом, размер надбавки уменьшается, и наоборот», — сказал он в беседе с РИА Новости. Чаплин также уточнил, что северная надбавка положена тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях.
В дополнение к районным коэффициентам и северной надбавке, для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены специальные выплаты. Например, чернобыльцы и Герои Труда могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которая включает набор социальных услуг или может выплачиваться деньгами в зависимости от выбора льготника. Такие меры поддержки направлены на улучшение материального положения пенсионеров в различных регионах страны.
Ополченцы Донецкой и Луганской народных республик, получившие инвалидность в результате боевых действий, будут иметь право на получение удвоенной пенсии. Законопроект, регулирующий данный вопрос, находится на рассмотрении в Государственной думе. Как пояснил в комментарии для URA.RU Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, такое решение является проявлением социальной ответственности государства перед людьми, которые были ранены при защите страны, независимо от юридического статуса, в рамках которого они участвовали в боевых действиях.
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