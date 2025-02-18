Подчиненные мэра Сургута не смогли выполнить обещание, которое они давали шефу по рейтингу МЧС

Администрация Сургута оказалась на последнем месте в окружном рейтинге МЧС по качеству реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия по итогам 2024 года. Подчиненные мэра Максима Слепова не смогли выполнить обещание по исправлению ситуации, которые они давали ему полгода назад. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.
«Самый максимальный балл среди всех ЕДДС набрали и отмечаются в лучшую сторону по итогам года: 1 место — Нягань; 2 место — Белоярский район; 3 место — Сургутский район.<...> Самый наименьший балл среди всех ЕДДС набрали и отмечаются в худшую сторону по итогам года: 22 место — Сургут», — сообщил источник.
В пресс-службе МЧС по ХМАО подтвердили достоверность информации и добавили, что отстающим муниципалитетам дали рекомендации провести дополнительные занятия с оперативными дежурными сменами. В администрации Сургута пока не прокомментировали итоги рейтинга за 2024 год. Остается открытым вопрос, какие меры будут предприняты для исправления ситуации и сможет ли город подняться в рейтинге в следующем году.
Ранее URA.RU писало, что в середине 2024 года глава МЧС ХМАО Петр Кугуй направил мэру Сургута Максиму Слепову письмо с результатами рейтинга, в котором город занял последнее место. Тогда в мэрии заверили, что проблем с реагированием на ЧС нет, а низкий рейтинг связан с недочетами в отчетности.
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