18 февраля 2025

Подчиненные мэра Сургута не смогли выполнить обещание, которое они давали шефу по рейтингу МЧС

Сургут оказался на последнем месте в рейтинге МЧС по реагированию на ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Сургута оказалась на последнем месте в рейтинге МЧС
Администрация Сургута оказалась на последнем месте в рейтинге МЧС Фото:

Администрация Сургута оказалась на последнем месте в окружном рейтинге МЧС по качеству реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия по итогам 2024 года. Подчиненные мэра Максима Слепова не смогли выполнить обещание по исправлению ситуации, которые они давали ему полгода назад. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Самый максимальный балл среди всех ЕДДС набрали и отмечаются в лучшую сторону по итогам года: 1 место — Нягань; 2 место — Белоярский район; 3 место — Сургутский район.<...> Самый наименьший балл среди всех ЕДДС набрали и отмечаются в худшую сторону по итогам года: 22 место — Сургут», — сообщил источник.

В пресс-службе МЧС по ХМАО подтвердили достоверность информации и добавили, что отстающим муниципалитетам дали рекомендации провести дополнительные занятия с оперативными дежурными сменами. В администрации Сургута пока не прокомментировали итоги рейтинга за 2024 год. Остается открытым вопрос, какие меры будут предприняты для исправления ситуации и сможет ли город подняться в рейтинге в следующем году.

Ранее URA.RU писало, что в середине 2024 года глава МЧС ХМАО Петр Кугуй направил мэру Сургута Максиму Слепову письмо с результатами рейтинга, в котором город занял последнее место. Тогда в мэрии заверили, что проблем с реагированием на ЧС нет, а низкий рейтинг связан с недочетами в отчетности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Сургута оказалась на последнем месте в окружном рейтинге МЧС по качеству реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия по итогам 2024 года. Подчиненные мэра Максима Слепова не смогли выполнить обещание по исправлению ситуации, которые они давали ему полгода назад. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Самый максимальный балл среди всех ЕДДС набрали и отмечаются в лучшую сторону по итогам года: 1 место — Нягань; 2 место — Белоярский район; 3 место — Сургутский район.<...> Самый наименьший балл среди всех ЕДДС набрали и отмечаются в худшую сторону по итогам года: 22 место — Сургут», — сообщил источник. В пресс-службе МЧС по ХМАО подтвердили достоверность информации и добавили, что отстающим муниципалитетам дали рекомендации провести дополнительные занятия с оперативными дежурными сменами. В администрации Сургута пока не прокомментировали итоги рейтинга за 2024 год. Остается открытым вопрос, какие меры будут предприняты для исправления ситуации и сможет ли город подняться в рейтинге в следующем году. Ранее URA.RU писало, что в середине 2024 года глава МЧС ХМАО Петр Кугуй направил мэру Сургута Максиму Слепову письмо с результатами рейтинга, в котором город занял последнее место. Тогда в мэрии заверили, что проблем с реагированием на ЧС нет, а низкий рейтинг связан с недочетами в отчетности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...