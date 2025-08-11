В Челябинске ограничат работу бизнеса на садовых участках

В Челябинске и области с 1 сентября запретят ведение бизнеса на территории садовых товариществ. Все шиномонтажные мастерские, ларьки, торговые точки, склады и прочие коммерческие объекты будут оштрафованы, а затем их деятельность могут приостановить, сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«С 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ. Земля здесь предназначается исключительно для личного пользования, на них нельзя размещать объекты, связанные с коммерческой деятельностью, например, хостелы, гостевые дома с саунами, офисы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, торговые точки и другие виды предпринимательской деятельности, не связанные с целями ведения личного хозяйства», — отметил Безруков.
Владельцам земельных участков с этого дня будет разрешено продавать выращенные на участке фрукты и овощи, если их плантация не больше 50 соток и они не нанимали рабочих. Остальные виды деятельности запрещены, поэтому с вступлением в силу новых изменений законодательства ряд бизнесменов Челябинска, чьи объекты размещены на землях СНТ, окажутся в сложной ситуации. Их привлекут к административной ответственности, а впоследствии они будут вынуждены прекратить свою деятельность.
Одним из наиболее показательных примеров является СНТ «Садовод Любитель-1», расположенное между проспектом Победы, улицами Игнатия Владышева и Чайковского. Это фактически коммерческое СНТ с развитой частной предпринимательской инфраструктурой, выгодным местоположением и невысокими налоговыми ставками. К аналогичным территориям можно отнести СНТ вдоль улицы Игуменки, где давно функционируют склады, автосервисы и рестораны. Среди них также выделяются участки, расположенные на Бродокалмакском, Троицком и Уфимском трактах, а также вблизи поселка «Западный» и в других пригородных районах города.
Безруков добавил, что нарушение закона влечет административную ответственность согласно статье 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Для физических лиц размер штрафа составит от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.
