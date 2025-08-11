Строительство самого высокого ЖК в Миассе одобрила экспертиза. Фото

Проект самого высокого в городе ЖК одобрила экспертиза
В Миассе Челябинской области построят самый высокий в городе жилой комплекс комфорт-класса, включающий 11-этажный и 17-этажный дома со встроенными помещениями. Проект одобрила экспертиза ООО «Челинформцентр», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство, многоэтажная застройка со встроенными нежилыми помещениями. Застройщик — „Би.Ай.Ди ГРУПП“. Объект будет расположен в Миассе на улице Лихачева, 2. Экспертная организация — ООО „Челинформцентр“,- сообщается на сайте.

Высотный ЖК появится на пересечении улиц Уральской и Лихачева. Кадастровая стоимость земли под застройку — 18,5 миллиона рублей.

Общая площадь под застройку достигает 9 997 тысяч квадратных метров. При этом, согласно данным кадастровой карты, на участке разрешено строить высотные дома. Возвести первое жилое 11-этажное здание девелопер планирует в третьем квартале 2026 года.

