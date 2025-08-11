В Миассе Челябинской области построят самый высокий в городе жилой комплекс комфорт-класса, включающий 11-этажный и 17-этажный дома со встроенными помещениями. Проект одобрила экспертиза ООО «Челинформцентр», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство, многоэтажная застройка со встроенными нежилыми помещениями. Застройщик — „Би.Ай.Ди ГРУПП“. Объект будет расположен в Миассе на улице Лихачева, 2. Экспертная организация — ООО „Челинформцентр“,- сообщается на сайте.
Высотный ЖК появится на пересечении улиц Уральской и Лихачева. Кадастровая стоимость земли под застройку — 18,5 миллиона рублей.
Общая площадь под застройку достигает 9 997 тысяч квадратных метров. При этом, согласно данным кадастровой карты, на участке разрешено строить высотные дома. Возвести первое жилое 11-этажное здание девелопер планирует в третьем квартале 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!