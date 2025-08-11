Почти 300 кандидатов сняли с муниципальных выборов в Челябинской области

Почти 300 кандидатов в депутаты не смогли пройти регистрацию на муниципальных выборах в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«В Челябинской области завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Продолжат предвыборную гонку 2 584 человека. 290 кандидатов утратили свой статус: 51 отказано в регистрации, 25 выбыли после регистрации, 214 утратили статус», — сообщили в telegram-канале избиркома.
От «Единой России» зарегистрировано 717 кандидатов (было выдвинуто 721). От «Справедливой России» зарегистрировано 374 кандидата (было выдвинуто 414). От КПРФ зарегистрировано 128 кандидатов (выдвинуто 141). От ЛДПР зарегистрировано 210 кандидатов (выдвинуто 222). От «Новых людей» зарегистрировано 350 кандидатов (выдвинуто 428).
От Партии пенсионеров зарегистрировано два кандидата, от Партии социальной защиты — 1 кандидат, от партии «Родина» — один кандидат, от партии «Яблоко» — два кандидата. Все выдвинутые кандидаты от этих партий прошли стадию регистрации. Также было зарегистрировано 799 кандидатов-самовыдвиженцев (было выдвинуто 942 кандидата).
На единый день голосования в 2025 году в регионе назначено 39 избирательных кампаний. По результатам голосования будут замещены 723 вакантных мандата.
