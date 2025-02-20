На выборах губернатора Пермского края будут кормить гамбургерами

Питание наблюдателей на выборах губернатора Прикамья обойдется в 3800 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В сутки на питание наблюдателей потратят примерно 1270 рублей
В сутки на питание наблюдателей потратят примерно 1270 рублей Фото:

На питание наблюдателей общественной палаты, которые будут следить за ходом выборов губернатора Пермского края в сентябре 2025 года, выделят 19,8 млн рублей. Эта цифра фигурирует в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в бюджет региона на 2025-2027 годы, документ есть в распоряжении URA.RU. На каждого человека в день будет выделено по 3 800 рублей. А на завтраке предусмотрены кофе и сэндвичи типа гамбургеров.

«Плановые расходы на питание наблюдателей в период голосования в сентябре 2025 года составят 3 779 рублей. Количество наблюдателей — 5 244 человека. Итого потребность составляет 19 817 тысяч рублей», — говорится в документе. Внесение поправок в бюджет связано с индексацией расходов на еду для наблюдателей. Дополнительно выделяется 8,7 млн рублей. Остальные деньги уже предусмотрены.

Расчеты произведены на основании федеральной статистики по данным на ноябрь 2024 года: обед в столовой, закусочной, кафе на 1 человека — 397,92 рублей, продукция предприятий общественного питания (сэндвич типа «Гамбургер» — 250,03 рублей, кофе, 200 г — 113,32 рублей. В первые два дня голосования наблюдателей будут кормить из расчета 1220 рублей на человека, в последний — 1339,00 рублей. Еще свыше 2 млн рублей будет направлено на обучение наблюдателей.

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На питание наблюдателей общественной палаты, которые будут следить за ходом выборов губернатора Пермского края в сентябре 2025 года, выделят 19,8 млн рублей. Эта цифра фигурирует в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в бюджет региона на 2025-2027 годы, документ есть в распоряжении URA.RU. На каждого человека в день будет выделено по 3 800 рублей. А на завтраке предусмотрены кофе и сэндвичи типа гамбургеров. «Плановые расходы на питание наблюдателей в период голосования в сентябре 2025 года составят 3 779 рублей. Количество наблюдателей — 5 244 человека. Итого потребность составляет 19 817 тысяч рублей», — говорится в документе. Внесение поправок в бюджет связано с индексацией расходов на еду для наблюдателей. Дополнительно выделяется 8,7 млн рублей. Остальные деньги уже предусмотрены. Расчеты произведены на основании федеральной статистики по данным на ноябрь 2024 года: обед в столовой, закусочной, кафе на 1 человека — 397,92 рублей, продукция предприятий общественного питания (сэндвич типа «Гамбургер» — 250,03 рублей, кофе, 200 г — 113,32 рублей. В первые два дня голосования наблюдателей будут кормить из расчета 1220 рублей на человека, в последний — 1339,00 рублей. Еще свыше 2 млн рублей будет направлено на обучение наблюдателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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