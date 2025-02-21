Пермские власти подсчитали, сколько штрафов соберут с водителей

Власти Пермского края планируют за два года собрать с нарушителей Правил дорожного движения дополнительные 718,5 млн рублей. По их расчетам, бюджет региона пополнится благодаря установке более 200 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Информация об этом содержится в пакете поправок к бюджету Пермского края.
«В 2026-2027 годах предлагается увеличить доходы на 718 млн 579 тыс. 200 рублей за счет штрафов за нарушение ПДД. Увеличение доходов планируется за счет устройства 206 комплексов фото-, видеофиксации», — говорится в документе, опубликованном на портале заксобрания.
Сумму планируемых штрафов аналитики рассчитали на основе данных прошлых лет. Также они учли, что с 2025 года средняя сумма штрафа за нарушение Правил дорожного движения выросла в полтора раза.
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