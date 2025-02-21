Пермские власти подсчитали, сколько штрафов соберут с водителей

Дорожные камеры пополнят пермский бюджет на 718 млн за счет штрафов с водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрать деньги помогут новые дорожные камеры
Собрать деньги помогут новые дорожные камеры Фото:

Власти Пермского края планируют за два года собрать с нарушителей Правил дорожного движения дополнительные 718,5 млн рублей. По их расчетам, бюджет региона пополнится благодаря установке более 200 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Информация об этом содержится в пакете поправок к бюджету Пермского края.

«В 2026-2027 годах предлагается увеличить доходы на 718 млн 579 тыс. 200 рублей за счет штрафов за нарушение ПДД. Увеличение доходов планируется за счет устройства 206 комплексов фото-, видеофиксации», — говорится в документе, опубликованном на портале заксобрания.

Сумму планируемых штрафов аналитики рассчитали на основе данных прошлых лет. Также они учли, что с 2025 года средняя сумма штрафа за нарушение Правил дорожного движения выросла в полтора раза.

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Власти Пермского края планируют за два года собрать с нарушителей Правил дорожного движения дополнительные 718,5 млн рублей. По их расчетам, бюджет региона пополнится благодаря установке более 200 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Информация об этом содержится в пакете поправок к бюджету Пермского края. «В 2026-2027 годах предлагается увеличить доходы на 718 млн 579 тыс. 200 рублей за счет штрафов за нарушение ПДД. Увеличение доходов планируется за счет устройства 206 комплексов фото-, видеофиксации», — говорится в документе, опубликованном на портале заксобрания. Сумму планируемых штрафов аналитики рассчитали на основе данных прошлых лет. Также они учли, что с 2025 года средняя сумма штрафа за нарушение Правил дорожного движения выросла в полтора раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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