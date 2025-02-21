В Черном море произошло столкновение танкера с сухогрузом между Кабардинкой и Геленджиком. По данным telegram-канала Mash, суда несколько часов оставались в сцепке из-за того, что одно из них сорвалось с якоря в результате плохой погоды.
«Танкер наехал на сухогруз в Черном море», — говорится в сообщении. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта отметили, что суда находятся в сохранности, жертв и пострадавших нет.
Инцидент был урегулирован после прибытия буксира, который успешно разъединил застрявшие суда. Спасательная операция заняла несколько часов, но благодаря оперативным действиям удалось избежать экологического ущерба и гибели людей.
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