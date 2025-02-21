В Черном море столкнулись российские танкер и сухогруз. Видео

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В результате столкновения двух судов никто не пострадал
В результате столкновения двух судов никто не пострадал Фото:

В Черном море произошло столкновение танкера с сухогрузом между Кабардинкой и Геленджиком. По данным telegram-канала Mash, суда несколько часов оставались в сцепке из-за того, что одно из них сорвалось с якоря в результате плохой погоды.

«Танкер наехал на сухогруз в Черном море», — говорится в сообщении. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта отметили, что суда находятся в сохранности, жертв и пострадавших нет.

Инцидент был урегулирован после прибытия буксира, который успешно разъединил застрявшие суда. Спасательная операция заняла несколько часов, но благодаря оперативным действиям удалось избежать экологического ущерба и гибели людей.

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В Черном море произошло столкновение танкера с сухогрузом между Кабардинкой и Геленджиком. По данным telegram-канала Mash, суда несколько часов оставались в сцепке из-за того, что одно из них сорвалось с якоря в результате плохой погоды. «Танкер наехал на сухогруз в Черном море», — говорится в сообщении. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта отметили, что суда находятся в сохранности, жертв и пострадавших нет. Инцидент был урегулирован после прибытия буксира, который успешно разъединил застрявшие суда. Спасательная операция заняла несколько часов, но благодаря оперативным действиям удалось избежать экологического ущерба и гибели людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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