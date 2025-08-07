Как распознать мошенника в брокере: три ключевые фразы

Существует три характерные фразы, по которым можно распознать мошенников, представляющихся брокерами. Именно эти выражения они чаще всего используют при общении с потенциальными жертвами. Об этом следует из материалов МВД России.
«Согласно материалам, мошенников выдают фразы „зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании“, „следите за своими инвестициями по ссылке“ и „оплатите страховой взнос за инвестиции“», — говорится в отчете МВД РФ. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.
В ведомстве рекомендуют в подобных ситуациях немедленно покинуть чат или завершить телефонный звонок. Там также подчеркнули, что подобные лжеброкеры представляют собой мошенников, привлекающих пользователей на свои сайты обещаниями значительной прибыли и эксклюзивных методов заработка. В дальнейшем под различными предлогами они вынуждают жертв увеличивать вложения, которые впоследствии присваиваются злоумышленниками.
Ранее стало известно, что мошенники стали представляться сотрудниками цветочных магазинов. Они звонят россиянкам и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. Кроме того, руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил пользователей мессенджеров, что не стоит прослушивать и хранить голосовые сообщения. По его словам, злоумышленники используют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.