Как распознать мошенника в брокере: три ключевые фразы

МВД РФ: лжеброкеров выдают три фразы, которые используются для общения с жертвой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аферисты выдают себя за перспективных брокеров, однако их могут выдать ключевые фразы
Аферисты выдают себя за перспективных брокеров, однако их могут выдать ключевые фразы Фото:

Существует три характерные фразы, по которым можно распознать мошенников, представляющихся брокерами. Именно эти выражения они чаще всего используют при общении с потенциальными жертвами. Об этом следует из материалов МВД России.

«Согласно материалам, мошенников выдают фразы „зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании“, „следите за своими инвестициями по ссылке“ и „оплатите страховой взнос за инвестиции“», — говорится в отчете МВД РФ. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.

В ведомстве рекомендуют в подобных ситуациях немедленно покинуть чат или завершить телефонный звонок. Там также подчеркнули, что подобные лжеброкеры представляют собой мошенников, привлекающих пользователей на свои сайты обещаниями значительной прибыли и эксклюзивных методов заработка. В дальнейшем под различными предлогами они вынуждают жертв увеличивать вложения, которые впоследствии присваиваются злоумышленниками.

Ранее стало известно, что мошенники стали представляться сотрудниками цветочных магазинов. Они звонят россиянкам и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. Кроме того, руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил пользователей мессенджеров, что не стоит прослушивать и хранить голосовые сообщения. По его словам, злоумышленники используют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существует три характерные фразы, по которым можно распознать мошенников, представляющихся брокерами. Именно эти выражения они чаще всего используют при общении с потенциальными жертвами. Об этом следует из материалов МВД России. «Согласно материалам, мошенников выдают фразы „зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании“, „следите за своими инвестициями по ссылке“ и „оплатите страховой взнос за инвестиции“», — говорится в отчете МВД РФ. Информацию об этом опубликовало РИА Новости. В ведомстве рекомендуют в подобных ситуациях немедленно покинуть чат или завершить телефонный звонок. Там также подчеркнули, что подобные лжеброкеры представляют собой мошенников, привлекающих пользователей на свои сайты обещаниями значительной прибыли и эксклюзивных методов заработка. В дальнейшем под различными предлогами они вынуждают жертв увеличивать вложения, которые впоследствии присваиваются злоумышленниками. Ранее стало известно, что мошенники стали представляться сотрудниками цветочных магазинов. Они звонят россиянкам и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. Кроме того, руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил пользователей мессенджеров, что не стоит прослушивать и хранить голосовые сообщения. По его словам, злоумышленники используют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...