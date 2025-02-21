Два челябинских города и уральское «место силы» увидели с МКС. Фото

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Горы Ямантау и Иремель, а также города Златоуст и Миасс увидели из космоса
Горы Ямантау и Иремель, а также города Златоуст и Миасс увидели из космоса Фото:

Миасс и Златоуст Челябинской области, а также две вершины Уральских гор — Ямантау и Иремель, который является «местом силы» — удалось сфотографировать из окна международной космической станции (МКС). Снимками поделился космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.

«Город Златоуст, знаменитый своим оружейным искусством. Рядом с ним расположен нацпарк „Таганай“. И город Миасс на одноименной реке, принимающей воды озера Тургояк, считающимся одним из самых чистых озер России», — цитирует слова космонавта-спецкорра Вагнера ТАСС.

Вагнер отметил, что Уральские горы старые и поэтому невысокие, они растянулись на 2,5 тысячи километров и являются природным разделителем двух континентов. На первое фото попала вершина Ямантау, которая закрыта для туристов из-за статуса «Особо охраняемой природной зоны» и закрыта для посещения. На втором — Иремель, «место силы», которое открыто для походов.

Иремель
Иремель
Фото:
Ямантау
Ямантау
Фото:
Златоуст
Златоуст
Фото:
Миасс
Миасс
Фото:

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Миасс и Златоуст Челябинской области, а также две вершины Уральских гор — Ямантау и Иремель, который является «местом силы» — удалось сфотографировать из окна международной космической станции (МКС). Снимками поделился космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. «Город Златоуст, знаменитый своим оружейным искусством. Рядом с ним расположен нацпарк „Таганай“. И город Миасс на одноименной реке, принимающей воды озера Тургояк, считающимся одним из самых чистых озер России», — цитирует слова космонавта-спецкорра Вагнера ТАСС. Вагнер отметил, что Уральские горы старые и поэтому невысокие, они растянулись на 2,5 тысячи километров и являются природным разделителем двух континентов. На первое фото попала вершина Ямантау, которая закрыта для туристов из-за статуса «Особо охраняемой природной зоны» и закрыта для посещения. На втором — Иремель, «место силы», которое открыто для походов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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