Миасс и Златоуст Челябинской области, а также две вершины Уральских гор — Ямантау и Иремель, который является «местом силы» — удалось сфотографировать из окна международной космической станции (МКС). Снимками поделился космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.
«Город Златоуст, знаменитый своим оружейным искусством. Рядом с ним расположен нацпарк „Таганай“. И город Миасс на одноименной реке, принимающей воды озера Тургояк, считающимся одним из самых чистых озер России», — цитирует слова космонавта-спецкорра Вагнера ТАСС.
Вагнер отметил, что Уральские горы старые и поэтому невысокие, они растянулись на 2,5 тысячи километров и являются природным разделителем двух континентов. На первое фото попала вершина Ямантау, которая закрыта для туристов из-за статуса «Особо охраняемой природной зоны» и закрыта для посещения. На втором — Иремель, «место силы», которое открыто для походов.
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