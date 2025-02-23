В Марьевке Курской области подходит к завершению операция по разгрому укреплений ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, 34-я гвардейская мотострелковая бригада завершает зачистку территории от украинских военных, превративших поселок в укрепленный район.
«Прямо сейчас штурмовики 34 гв омсбр завершают зачистку хутора в Суджанском районе, превращенного оккупантами в мощный укрепрайон», — отмечается в сообщении канала. На видеозаписи демонстрируется, как артиллерийские установки «Солнцепек» гвардейской бригады «Север» уничтожают опорный пункт, захваченный военнослужащими ВСУ, со взводом боевиков. Разведывательные мероприятия, корректировка огня и радиоэлектронная борьба проводились силами 34-й гвардейской мотострелковой бригады.
Ранее сообщалось, что в Курской области наблюдается усиление активности украинских истребителей F-16, произведенных в США, вблизи границы региона. Изначально самолеты поднимались в воздух с аэродрома Васильков и достигали района у границы с Сумской областью. Однако недавние наблюдения показывают, что они стали приближаться к границе Российской Федерации.
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